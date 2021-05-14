/631031/منبر-الجامع-الأزهر-ينتفض-تضامنا-مع-الأقصى-ما-أخذ-بالقوة-لايسترد-الا-بالقوة-فيديو

قال عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف الدكتور أحمد عمر هاشم ، إن الاحتلال الصهيوني انتهك حرمة المسجد الأقصى واعتدى على المقدسات الدينية.

اهانة الركع السجود بالاقصى

وأضاف أحمد عمر هاشم، في خطبة الجمعة من الجامع الأزهر اليوم، أن النظام العالمي يتحدث عن حقوق الإنسان والديمقراطية وهم أبعد الناس عنها، حيث أهانوا الركع السجود في المسجد الأقصى وقتلوا من قتلوا.

ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة

وتابع:” في هذا ظلم صارخ يستوجب علينا ونحن هنا في منبر الأزهر الشريف حامي حمى الدين نعلنها صريحة مدوية "على الحكام أن يكونوا صفا واحدا لاستخلاص القدس الشريف من أيدي شذاذ الأرض وردع الذين ظلموا وشغلوا عليه وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة".

وأكمل هاشم على أنه أنه لابد من قوة ردع إسلامية تتمثل في بلاد الإسلام وبلاد العرب وأصحاب هذه الحقوق، قائلا "يا كل حكامنا و رؤسائنا قفوا أمام واجبكم اليوم بعد أن داس الصهاينة حقوق الإنسان وحرمة بيت من بيوت الله".

واوضح أن الصمت على ما يحدث في المسجد الأقصى هو صمت مخزي لا يليق بعالم يتباهى بأنه عالم التنوير والحضارة.