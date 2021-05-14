/631032/خالد-الصاوي-يتعرض-لوعكة-صحية-تفاصيل-حالته

أعلن الفنان المصري خالد الصاوي، تعرضه لأزمة صحية، لا يعلم هويتها إلى الآن، معتقدًا أنها بسبب الحسد الذي لحق به بعد نجاحه الساحق في الموسم الرمضاني المنقضي.

دوت الخليج يكشف الوعكة الصحية التي تعرض لها الفنان خالد الصاوي وأسبابها، فضلًا عن آخر أعماله الفنية التي لاقت إعجاب الجمهور وأحدثت ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

خالد الصاوي يجهل المرض الذي أصابه

غرد الصاوي عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" معتذرًا عن عدم معايدته على أحبائه في عيد الفطر المبارك قائلًا: " ‏عيد سعيد أحبابي.. وبعتذر معيدتش على كل حد بحبه وبيحبني.. خدت دور برد عجيب في بطني.. لا هو انفلونزا ولا كورونا ولا تسمم.. أظن وبعض الظن اثم «مش كله» إن حد شرارة حب نجاحي في رمضان".

وتابع خالد معربًا لمتابعيه عن حبه في معرفة آرائهم بفيلمه الجديد: "وماله خليه يعيش.. ما ياخد الروح إلا اللي باريها.. ومنتظر اراءكم في أحمد نوتردام مع رامز وغادة عادل.. السيما".

آخر أعمال خالد الصاوي السينمائية

جدير بالذكر، أن فيلم "أحمد نوتردام" الذي شارك فيه خالد الصاوي، انطلق بدور العرض السينمائية أول أيام عيد الفطر المبارك 2021، وهو بطولة رامز جلال، غادة عادل، بيومي فؤاد، حمدي المرغني، انتصار، محمود البزاوي، أحمد فتحي، محمد ثروت، من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

خالد الصاوي يشارك في الموسم الرمضاني 2021 بمسلسلين

فيما شارك الفنان خالد الصاوي في الموسم الرمضاني المنصرم بمسلسل "اللي ملوش كبير"، بطولة كوكبة من النجوم منهم ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، وخالد الصاوى، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.

كما شارك في مسلسل "القاهرة كابول"، تأليف عبدالرحيم كمال و إخراج حسام علي، بطولة طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، كريم سرور، نور محمود، رشدي الشامي و أحلام الجريتلي، ويتناول العمل ثلاث قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، وخاصة مصر بالفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة.