/631033/كان-بيوصلها-للكوافير-وفاة-عروسين-في-حادث-تصادم-بالشرقية

وانتقلت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة الزقازيق لموقع البلاغ، وتم إخطار نيابة مركز الزقازيق، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

بلاغ بوقوع حادث تصادم

بينما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية، لأمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ببلاغ بوقوع حادث تصادم بطريق " منيا القمح - الزقازيق" أمام المدرسة الإنجليزية، وانتقل العميد عبد الله فليفل، مأمور مركز شرطة الزقازيق، إلى موقع البلاغ .

انحرفت عن الطريق نتيجة تصادم

وفي التفاصيل، تبين انقلاب سيارة ملاكي انحرفت عن الطريق نتيجة تصادم سيارة بها من الخلف.

وأسفر الحادث عن مصرع عروسين من قرية شبرا العنب دائرة مركز منيا القمح، كان العريس قد اصطحب عروسه لتوصليها إلى الكوافير بمدينة الزقازيق.

مصرع شخص وإصابة 3 من أسرة واحدة

وفي واقعة أخرى، لقي شخص مصرعه بينما أصيب 3 آخرين من أسرة واحدة اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة ملاكي كانت تقلهم بطريق الزعفرانة / رأس غارب، وتحديدا بالكيلو 30، تم نقلهم لمستشفى رأس غارب المركزي لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة.

كان ورد بلاغ لغرفة إسعاف البحر الأحمر يفيد انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 30 طريق الزعفرانة / رأس غارب.

إصابة 4 أشخاص

وعلى الفور تم الدفع بسيارات إسعاف لمكان الواقعة وتبين إصابة 4 أشخاص زوج وزوجته واثنين من أبنائهم في السيارة رقم م ص ق 1425 اثر اختلال بعجلة القيادة.

وأدى الأمر إلى انقلاب السيارة بجانب الطريق وتم نقلهم لمستشفى غارب المركزى.

وفور وصولهم المستشفي لقي الزوج مصرعه متاثرا باصابته وتم تقديم الخدمات الطبية والاسعافات اللازمه والاشعه للزوجة والابناء.

وتعاني الزوجة من بعض الكسور، حيث تم عمل الاشعه اللازمه وتجبير اليد اليسرى وتم اسعاف الاطفال وحالتهم جيدة.