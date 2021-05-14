سمية الخشاب تثير الجدل بفسان الفرح: “اسعد عروسة في 2021”

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شاركت الفنانة سمية الخشاب جمهورها على موقع التواصل الإجتماعي"فيس بوك" بأحدث جلسة تصويرية لها، مرتديه فستان زفاف منفوش بلون الأبيض ومكياج هادئ يظهر جمالها وكتبت عليها:" اجمل عروسة في 2021".

دوت الخليج يرصد صور سمية الخشاب الأخيرة التي أثارت بها الجدل مؤخرًا، بعد الحالة التي سيطرت عليها بعد مسلسل موسى، حيث كشفت قبل حلقة فرحها على موسى أنها تشعر بزواجها للمرة الأولى.

تعليقات الجمهور على صور سمية الخشاب بفستان الزفاف

تفاعل جمهور سمية الخشاب مع صورها واخذوا يغازلونها في التعليقات بلقب "حلاوتهم" الذي علق في اذهان الجمهور بعد مسلسل موسى، ولفت انتباه الجمهور وضعها ايموشن خاتم الزواج والفستان على صورها التي نشرتها، واخذوا يسألونها عن السبب متوقعين لها ان تكون عروسة للمرة الثانية بعد ظهروها بفستان فرح مع محمد رمضان ضمن أحداث مسلسل موسى.

سر جمال سمية الخشاب

وكانت "الخشاب" تكلمت في إحدى اللقاءات معها عن سر جمالها، ونصحت الجمهور ب "العصير الاخضر" الذي تعتمد علية في نضارة بشرتها وشعرها، وشرحت لهم المكونات، حيث يتكون من مجموعة من الخضروات منها البقدونس، الجرجير، الكسبرة، والخيار والشبت، فضلاً عن إحتواءه بعض الفواكة مثل الكمثرى والتفاح.

آخر أعمال سمية الخشاب

قدمت "الخشاب" دور حلاوتهم زوجة الفنان محمد رمضان في مسلسل موسى والذي يعد نقلة كبيرة لها بعد نجاح الدور بشكل ملحوظ والمسلسل ككل، وشاركها في البطولة الفنان محمد رمضان، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق ومن تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي.

الجدير بالذكر، أن مسلسل موسى أحدث ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فور عرضه وخاصة بعد توالي الأحداث وظهور شبيه الفنان إسماعيل ياسين.