كلنا عيلة واحدة.. وزير النقل يحضر زفاف ابنة سائق قطار بأسوان 

جدة - نرمين السيد - يذكر أن والد العروس يعمل سائق قطار وساهم فى تفادى حادث، عنما تمكن من إيقاف القطار قبل أن يصطدم بجرار كان يسير على قضبان السكة الحديد.

وسبق أن قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنّه سيحضر اليوم، حفل زفاف ابنة خالد أحمد الليثى، قائد قطار أسوان السياحى رقم 82، الذى سيطر عليه وتفادى وقوع حادث كبير بسبب اعتراض جرار زراعى محمل بأطنان من القصب طريقه، الشهر الماضى، موضحا أنّه وعد الليثى بحضور فرح ابنته أثناء تكريمه: "سأحضر فرح بنت قائد قطار أسوان لأننا كلنا عيلة واحدة".

كانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أعلنت أنه أثناء مسير قطار النوم رقم 86 القاهرة/ أسوان، فوجىء قائد القطار أثناء دخوله محطة دراو بجرار زراعى بمقطورة قصب يعترضه بالخط الطالع وبدون لوحات معدنية، حيث كان يعبر الخطوط من مكان غير معد للعبور بكم 841/ 900 ما بين دراو وكوم أمبو.

وعلى الفور، تمكن قائد القطار ومساعده من الرباط السريع أمام الجرار الزراعى وتفادى وقوع الاصطدام بالقطار، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة مسير القطارات، واتخاذ الإجراءات القانونية، حيث تمكنت الشرطة من القبض على سائق الجرار الزراعى.