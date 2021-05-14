بـ15 لغة.. شيخ الأزهر يدعو العالم وقادته لمساندة الفلسطينيين

جدة - نرمين السيد - وقال الطيب فى منشور عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، بـ 15 لغة، "أدعو شعوب العالم وقادته لمساندة الشعب الفلسطينى المسالم والمظلوم فى قضيته المشروعة والعادلة من أجل استرداد حقه وأرضه ومقدساته". وأضاف شيخ الأزهر "أوقفوا القتل وادعموا صاحب الحق، وكفى الصمت والكيل بمكيالين إذا كنا نعمل حقًّا من أجل السلام.. أدعو الله أن يرحم شهداء فلسطين، وأن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته".

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