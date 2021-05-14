/631036/كارتيرون-يعلن-عن-تشكيل-الزمالك-الرسمي-لمباراة-إنبي

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن التشكيل الرسمي لمواجهة إنبي في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرون من الدوري المصري الممتاز في مباراة يسعى خلالها الفريق الأبيض في تحقيقي الفوز والإبتعاد بصدارة ترتيب الليجا المصرية.

وجاء تشكيل الزمالك : حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الشافى خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي خط الهجوم : أشرف بن شرقي – أوباما – زيزو – سيف الدين الجزيرى

تشكيل انبي لمواجهة الزمالك

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: رامي صبري، وابراهيم القاضي، وكريم فؤاد.

خط الوسط: صلاح ريكو، وأحمد العجوز، ومصطفى دويدار، ومصطفى شلبي، ومصطفى شكشك.

خط الهجوم: جون أوبوكا، ودينو بيتر.

قائمة الزمالك لمواجهة إنبي في الدوري المصري

حراسة المرمى: محمد عواد، محمودجنش.

خط الدفاع : حازم إمام، حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد السلام، محمد عبد الشافي.

خط الوسط : طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد أشرف روقا، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، حميد أحداد، مروان حمدي، أسامة فيصل.