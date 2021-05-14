/631037/دفتر-عزاء-محمد-ريحان-تفاصيل-وفاته-وتغيب-أبنائه-عن-جنازته

خيم الحزن على الوسط الفني في مصر بعد رحيل الفنان القدير محمد ريحان، الذي وافته، المنية،ظهر اليوم، بمستشفى الزقازيق الجامعي.

دوت الخليج يرصد نعي نجوم مصر للفنان الراحل محمد ريحان، فضلًا عن أسباب وفاته وتغيب أولاده عن جنازته.

نجوم الفن يشاركون في دفتر عزاء محمد ريحان

شارك عدد كبير من نجوم الفن في دفتر عزاء محمد ريحان عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة معربين عن آسفهم الشديد لرحيله.

فنعاه الفنان الكبير صلاح عبد الله عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام بنشر صورة له وهو حاملًا المصحف الشريف، وعلق عليها قائلًا: "لم التقي بالريحان في العمل والحياة.. ولكني كنت من جمهوره وعشاقه.. وكم تمنيت أن القيه من حكاوي الزملاء عن عبقريته خلقًا وفنًا.. أرجوكم الدعاء والفاتحة للفنان الكبير والقدير محمد ريحان".

وبصورة جمعتهما سويًا من كواليس مسلسل موسى، طلبت الفنانة هبة عبد الغني من متابعيها الدعاء له قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحل الأستاذ محمد ريحان.. البقاء لله والدوام له سبحانه وتعالى.. رجاء الدعاء له ولأمواتنا جميعًا بالرحمة والمغفرة".

وكتب الكاتب أحمد المالح أهم أعماله المميزة ناعيه: " ‏البقاء لله فى الفنان الرائع محمد ريحان.. فنان قدير ومتميز جدًا يقدم دراما متميزة راقية محترمة.. قدم أعمالًا متميزة جدًا فى الليل وأخره، إمام الدعاء و أبو ضحكة جنان، سوق العصر و الأبطال فى دور الطيب الحكيم.. رحم الله الفنان المحترم الخلوق محمد ريحان.. احترم فنه فأحبه الجمهور".

وغرد مخرج مسلسل موسى بآخر صور التقطها مع الراحل عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر داعيًا له: "‏البقاء لله.. أستاذ محمد ريحان في ذمه الله.. لا اله الا الله و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم.. اللهم اغفر له و ارحمه و اعفو عنه.. اللهم يمن كتابه و يسر حسابه و جافى الأرض عن جانبيه.. اللهم آنسه فى غربته و فى وحشته و فى وحدته و اجعل قبره روضة من رياض الجنة".

مدير مشفى جامعة الزقازيق يكشف تفاصيل الازمة الصحية التي تعرض لها محمد ريحان

و في سياق متصل ، أكد الدكتور وليد ندا مدير مستشفيات جامعة الزقازيق، إن الفنان الراحل محمد ريحان، دخل مستشفى العزل قبل ثلاثة أيام، وتم تقديم العلاج اللازم ووضعه على جهاز تنفس صناعي إلا أن حالته كانت متأخرة بسبب معاناته من مرض الكلي.

وأوضح الدكتور وليد ندا، أن الفنان الراحل، كان يعالج منذ أسابيع بأحد المستشفيات من مضعفات مرض الفشل الكلوي، وأصيب بالكورونا، ونقل على إثرها إلى المستشفى الجامعي، لافتًا إلى أن النقيب اشرف زكي أجرى اتصالًا برئيس الجامعة الدكتور عثمان شعلان، وهناك تم التنسيق لاستقبال الحالة ومتابعتها يوميًا ، لافتًا إلى أن فريقا طبيًا من العزل كان يشرف على حالة الفنان وقدم العلاج اللازم لها، فيما لم تستجب الحالة للعلاج وتوفي في اليوم الثالث من احتجازه.

وكان الراحل محمد ريحان قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة، وخضع للعلاج، ومن ثم أصيب بفيروس و توفي على أثره.

أسباب تغيب أولاد محمد ريحان عن جنازته

كما صرح أولاده بعدم استطاعتهم حضور جنازة والدهم محمد ريحان بعد أن طالتهم العدوى منه وأصيبوا بفيروس كورونا واضطروا للخضوع للعزل المنزلي.