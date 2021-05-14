سفير مصر فى واجادوجو يبحث التعاون الثنائى مع وزير الخارجية البوركينى

جدة - نرمين السيد - التقى السفير إبراهيم عبد العظيم الخولى، سفير مصر فى واجادوجو، "ألفا بارى" وزير الخارجية والتعاون والإندماج الإفريقى والبوركينيين بالخارج، حيث تناول اللقاء مواقف مرشحى البلديّن فى المنظمات الدولية.





وأشاد السفير الخولى بالدعم المُتبادل بين مصر وبوركينا فاسو فى هذا المجال، فضلاً عن استعراض وتيرة وملفات التعاون الثنائى وخاصة الدورات التدريبية المُتعددة للكوادر البوركينية، والمنح الدراسية المُختلفة. كما قام السفير المصرى بشرح تطورات مفاوضات سد النهضة، والموقف المصرى فى هذا الصدد، وسعى مصر الدائم للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة، والنقص المائى والأضرار الجسيمة التى يمكن أن تطال مصر حال عدم التوصل لهذا الاتفاق المنشود.

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