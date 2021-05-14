مطران القدس يشارك فى حفل تتصيب مطران الإنجيليكان

جدة - نرمين السيد - شارك الأنبا أنطونيوس مطران الكنيسة القبطية فى الكرسى الأورشليمى بالحضور فى حفل تنصيب مطران الإنجيليكان الجديد بالقدس، المطران حسام نعوم.





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