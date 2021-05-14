/631039/اوباما-يسجل-هدف-الزمالك-الأول-في-إنبي-بالدوري-فيديو

سجل يوسف اوباما الهدف الأول للزمالك في شباك إنبي في الدقيقة الثالثة من أحداث الشوط الأول في المباراة المقامة علي ملعب القاهرة الدولي.

انبي 0 × 1 الزمالك / هدف أوباما⚽️🎥

أوباما يحرج جمهور الزمالك 👌🌚😂 pic.twitter.com/u8y1zWJT0C — Tamer Swelam⁦⁦ ⁦⁦ (@swelam_tamer) May 14, 2021

وجاء تشكيل الزمالك :

حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الشافى خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي خط الهجوم : أشرف بن شرقي – أوباما – زيزو – سيف الدين الجزيرى

تشكيل انبي لمواجهة الزمالك

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: رامي صبري، وابراهيم القاضي، وكريم فؤاد.

خط الوسط: صلاح ريكو، وأحمد العجوز، ومصطفى دويدار، ومصطفى شلبي، ومصطفى شكشك.

خط الهجوم: جون أوبوكا، ودينو بيتر.

قائمة الزمالك لمواجهة إنبي في الدوري

حراسة المرمى: محمد عواد، محمودجنش.

خط الدفاع : حازم إمام، حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد السلام، محمد عبد الشافي.

خط الوسط : طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد أشرف روقا، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، حميد أحداد، مروان حمدي، أسامة فيصل.