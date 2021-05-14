/631041/ملك-أحمد-زاهر-تشارك-تجربتها-في-حملة-احكم-علي

شنت ميشلين ابو حلقة البالغة من العمر 24 عام ، حملة لتوعية المواطنين بتجربتها مع المرض النفسي، الأمر الذي دفع العديد من أصدقاءها إلى دعمها، وشارك في تلك الحملة عديد من نجوم الفن أتى على رأسهم الفنانة ملك أحمد زاهر.

دوت الخليج يكشف تجربة ملك أحمد زاهر مع حملة احكم علي التي شنتها ميشلين أبو حلقة لتوعية العديد عن المرض النفسي.

ملك زاهر تروج لحملة احكم علي

نشرت ملك أحمد زاهر مجموعة صور لها من حملة "احكم علي" من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام لتشارك جمهورها تجربتها مع الحملة وماتعلمته منها.

علقت ملك على الصور موضحة تفاصيل الحملة: "من فضلك لو انا اتوجعت قوي ، فمتزعلش مني لاني مقصدتش ابدا اوجعك،إيذاء النفس، إصابة متعمدة ولكنها عادة ما تكون بدون نية انتحارية، إنها طريقة للتعامل مع الألم العاطفي والغضب والإحباط، إنه يجلب إحساسا مؤقتة بالهدوء ويطلق التوتر في ذلك الوقت ولكن يتبعه الشعور بالذنب والعار وعودة المشاعر المؤلمة".

وأكملت حديثها عن الحملة: "أنا لا أقصد أن أجرح نفسي ، ولا أقصد أن أؤذيها بأي حال، أنا في الواقع أحب نفسي كثيرة وأهتم بكل من حولي، أريد حقا أن أتوقف ولكني لا أستطيع ، فقط أن الألم عميق جدا لدرجة أنني لا أجد طريقة للهروب، استمع بهدوء ، ثم احكم علي".

وأعربت ملك عن سعادتها وفخرها بمشاركتها في حملة "إحكم علي" قائلة: "بجد فخورة اني جزء من حملة مهمة زي ” احكم عليّ ” و بجد اتعلمت حاجات كتير قوى ماكنتش اعرفها زي ان المرض النفسي مش بس اكتئاب او لا ده في حجات كتير اوي اوي زي إذاء النفس او الي حاولت علي قد ماقدر اوصلكوا احساس الي عندهم النوع ده من المرض النفسي ارجوكم اسمعوهم و ماتقللوش من الي هما حاسين بيه".

حملة احكم علي

أشارت ميشلين أن الحملة عبارة عن مجموعة من الصور مصحوبة بتوضيح كل مرض، بالإضافة إلى مشاركة العديد من المشاهير بها مثل فرح الزاهد المصابة بالوسواس القهري وتحمست بشدة للحملة وملك زاهر، مع عدد من النجوم الصاعدة، أنشأتها بهدف توعية أكبر عدد من السكان بالمرض النفسي.

وصرحت ميشلين مأستها مع المرض النفسي الذي كان هدف أساسي في تدشين الحملة قائلة: "أنا عندي اضطراب الشخصية الحدية، وكان الموضوع في الأول صعب، عشان مكانش حد فاهمني وأقرب الناس ليا بعدوا عني، مع إن الموضوع أكبر مني بكتير من كده لأني مكنتش فاهمة نفسي، ساعات بكون كويسة قوي وساعات متضايقة جدًا، وده بيحصل في دقائق روحت للدكتورة وساعدتني أقف على رجلي وأكون كويسة، ومستمرة معها في العلاج".

ملك أحمد زاهر في مسلسل نسل الأغراب

الجدير بالذكر، أن ملك أحمد زاهر شاركت في السياق الرمضاني لهذا العام بمسلسل "نسل الأغراب" مع الفنان أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، أحمد مالك، أحمد داش، فردوس عبد الحميد عبد الحميد، وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجي.