/631038/محدث-لحظة-بلحظة-نتيجة-مباراة-الزمالك-و-إنبي-في-الدوري

د1

خطأ أول لصالح الزمالك

د٣

هدف اول للزمالك

د٦

محاولات من الفريقين لتسجيل هدفا

د 10

محاولات من انبي لتسجيل هدف التعادل

د 15

مهاجم انبي يضيع الهدف الاول لصالح الفريق البترولي

د 20

سجال بين الفريقين ومازال تقدم الزمالك بهدف نظيف

د 22

احمد زيزو يهدر فرصة الهدف الثاني

د28

التعادل لإنبي من ركلة جزاء

د30

محاولات من الزمالك لتسجيل التقدم

د35

هدف ثاني للزمالك عن طريق أشرف بن شرقي

وجاء تشكيل الزمالك : حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الشافى خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي خط الهجوم : أشرف بن شرقي – أوباما – زيزو – سيف الدين الجزيرى

تشكيل انبي لمواجهة الزمالك

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: رامي صبري، وابراهيم القاضي، وكريم فؤاد.

خط الوسط: صلاح ريكو، وأحمد العجوز، ومصطفى دويدار، ومصطفى شلبي، ومصطفى شكشك.

خط الهجوم: جون أوبوكا، ودينو بيتر.

قائمة الزمالك لمواجهة إنبي في الدوري المصري

حراسة المرمى: محمد عواد، محمودجنش.

خط الدفاع : حازم إمام، حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد السلام، محمد عبد الشافي.

خط الوسط : طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد أشرف روقا، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، حميد أحداد، مروان حمدي، أسامة فيصل.