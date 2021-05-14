/631038/محدث-لحظة-بلحظة-نتيجة-مباراة-الزمالك-و-إنبي-في-الدوري
إنطلاق مباراة الزمالك وانبي
د1
خطأ أول لصالح الزمالك
د٣
هدف اول للزمالك
د٦
محاولات من الفريقين لتسجيل هدفا
د 10
محاولات من انبي لتسجيل هدف التعادل
د 15
مهاجم انبي يضيع الهدف الاول لصالح الفريق البترولي
د 20
سجال بين الفريقين ومازال تقدم الزمالك بهدف نظيف
د 22
احمد زيزو يهدر فرصة الهدف الثاني
د28
التعادل لإنبي من ركلة جزاء
د30
محاولات من الزمالك لتسجيل التقدم
د35
هدف ثاني للزمالك عن طريق أشرف بن شرقي
وجاء تشكيل الزمالك : حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الشافى خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي خط الهجوم : أشرف بن شرقي – أوباما – زيزو – سيف الدين الجزيرى
تشكيل انبي لمواجهة الزمالك
حراسة المرمى: محمود جاد.
خط الدفاع: رامي صبري، وابراهيم القاضي، وكريم فؤاد.
خط الوسط: صلاح ريكو، وأحمد العجوز، ومصطفى دويدار، ومصطفى شلبي، ومصطفى شكشك.
خط الهجوم: جون أوبوكا، ودينو بيتر.
قائمة الزمالك لمواجهة إنبي في الدوري المصري
حراسة المرمى: محمد عواد، محمودجنش.
خط الدفاع : حازم إمام، حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد السلام، محمد عبد الشافي.
خط الوسط : طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد أشرف روقا، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، حميد أحداد، مروان حمدي، أسامة فيصل.
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