أحمد الشامي يشن حربًا على أغاني الراب لهذا السبب

/631043/أحمد-الشامي-يشن-حربا-على-أغاني-الراب-لهذا-السبب

ناشد الفنان أحمد الشامي نقيب المهن الموسيقية، الفنان هاني شاكر، بضرورة التدخل لوقف أغاني الراب التي تحتوي على ألفاظ مسيئة وغير لائقة، لافتًا إلى تأثيرها العكسي على الأطفال.

دوت الخليج يرصد هجوم الفنان أحمد الشامي على أغاني الراب، ومناشدته بضرورة تدخل نقيب المهن الموسيقية لوقفها.

أحمد الشامي يهاجم أغاني الراب

هاجم أحمد الشامي أغاني الراب من خلال حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” كاتبًا: "‏”أعتقد أن النقيب زي ما تدخل في اغاني المهرجانات و الألفاظ الخارجة اللي كانت بتتقال و الحمدلله الموضوع اتحل ، أنه لازم يتدخل في موضوع أغاني الراب اللي بقت باقذر الشتايم شئ مباح جدًا... حافظوا على مستقبل أولادنا لوسمحت بالتدخل في الظاهرة الواطية دي، أنا بتكلم كأب مش فنان".

الجدير بالذكر، أن الفنان أحمد الشامي شارك في موسم السباق الرمضاني لهذا العام من خلال مسلسلين دراميين مختلفين تنوعًا بين الكوميديا والإثارة من أعمال ذات الـ 15 حلقة وهما مسلسل كوفيد 25 مع الفنان يوسف الشريف، وأحسن أب مع الكوميديان علي ربيع.

مسلسل كوفيد 25

يعد كوفيد 25 التعاون الثاني ليوسف الشريف مع أحمد الشامي حيث قدما سويًا مسلسل "اسم مؤقت"، وأعرب الشامي عن سعادته بالمشاركة مع يوسف الشريف من خلال تصريحاته قائلًا: "سعدت بالعمل فى مسلسل كوفيد 25، خاصة أن أعمال يوسف الشريف دومًا ما تتسم بتميز كبير حققه خلال السنوات الماضية، كما تلقى أعماله نجاحًا كبيرًا".

ويجسد الشامى فى المسلسل شخصية صديق ليوسف الشريف بالإضافة لكونه طبيب نفسى يحاول علاجه بالتخلص ما يعانى منه بعد وفاة ابنه.

مسلسل أحسن أب

أما عن مسلسل "أحسن أب" فعُرض في النصف الأول من رمضان 2021 وهو من تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته بجانب علي ربيع هاجر أحمد، والفنان أحمد تهامى وحسام داغر وسامي مغاوري.