/631044/النائبة-سحر-البزار-تفوز برئاسة-منتدى-البرلمانيين-الشباب-التابع-للاتحاد-البرلماني-الدولي

فازت النائبة سحر البزار عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، وكيل لجنه العلاقات الخارجية، بمنصب رئيس منتدى البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي، جاء ذلك خلال الانتخابات التي أُجريت اليوم، عن بُعد، لمجلس المنتدى لاختيار رئيس للمنتدى.

وجاء شغل السيدة النائبة سحر البزار لعضويمة مجلس المنتدى مُمثلةً للمجموعة البرلمانية العربية بالاتحاد البرلماني الدولي، و بناءً على ترشيح من مجلس النواب المصري.

معلومات عن منتدى البرلمانيين الشباب

جدير بالذكر أن منتدى البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي يجتمع مرتين سنوياً، وتم تأسيسه بغرض تعزيز مشاركة الشباب في البرلمانات وضمان قيامهم بالدور الكامل في اعمال برلماناتهم، كما جاء ايضاً فى اطار الحرص على سماع صوت الشباب في عملية صنع القرار العالمية من خلال المشاركه الأكبر للبرلمانيين الشباب في اجتماعات المنتدى وفاعلياته، كما يحرص المنتدى على ضمان وجود رؤية ونظرة للشباب في جميع اعماله بما يقيم الجسور بين مختلف برلمانات العالم ومنظمات المجتمع الخارجي.

كذلك فإن المنتدى يتم تمثيله في المؤتمر العالمي السنوي للبرلمانيين الشباب الذي يعتبرمنصة حيوية لتمكين القادة الشباب، والتي تركز على كيفية جذب المزيد من الشباب إلى العملية الديمقراطية الرسمية.