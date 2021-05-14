الطائفة الإنجيلية تدين كافة أشكال العنف ضد الشعب الفلسطينى

جدة - نرمين السيد - أعربت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكى، عن إدانتها لكافة أشكال العنف على الأراضى الفلسطينية، من اعتداء على مدنيين أو تهجير قسرى للمواطنين.





وأوضحت الطائفة الإنجيلية بمصر فى بيان لها اليوم: "نقف بصلابة خلف موقف الدولة المصرية الأصيل لحقوق الشعب الفلسطينى، والذى يستند إلى صوت العقل والحكمة فى التعامل مع كافة الأطراف". واختتم البيان: "نصلى من أجل أن يُحل اللهُ السلامَ والطمأنينة والهدوء لكافة الأراضى الفلسطينية والعالم".

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