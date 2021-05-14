بيت العرب مشيدة بموقف مصر من قضية فلسطين: لا للعنف ومع استئناف المفاوضات

جدة - نرمين السيد - وثمنت هند جاد موقف الدولة المصرية الدائم من القضية الفلسطينية، إذ تعتبرها واحدة من الملفات شديدة الأهمية بالنسبة لها، وقد أكد بيان الخارجية المصرية، على أهمية تجنيب شعوب المنطقة المزيد من التصعيد واللجوء إلى الوسائل العسكرية، موضحاً حرص مصر على استقرار المنطقة، وأهمية تسوية القضايا بالوسائل الدبلوماسية وعبر المفاوضات، داعياً إلى استئناف جهود السلام الفلسطينية الإسرائيلية بأسرع ما يمكن ودون انتظار.

وعلقت هند جاد: "لا يمكن أن تستقيم مفاوضات بالعنف واستخدام الرصاص ضد العزل، ولا بالاستيلاء على حقوق الفلسطينيين، وإنما بإرساء أسس السلام، وأوله أن يحصل كل طرف على حقوقه بدون جور، وبدون استخدام للعنف والترويع وإسالة الدماء".