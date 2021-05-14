شعراوي: الإدارة المحلية لعبت دورًا محوريًا في برنامج تطوير الريف  

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن الدور الذي لعبته كوادر الإدارة المحلية بدعم مباشر من الوزارة في إنجاز المراحل التحضيرية لبرنامج تطوير الريف المصرى يعد دورًا غير مسبوق، حيث استطاعوا بالتعاون مع المديريات وممثلي الوزارات الأخرى الوصول لتوصيف دقيق للوضع التنموي في كل قرية، ووضع خطط تنموية متكاملة لكل مركز بإجمالي 51 مركز مستهدف، كما نجحوا في القضاء على واحد من أهم المعوقات التي كانت تؤدي لتعطيل المشروعات في السابق وهي مشكلة توفير الأراضي المطلوبة لتنفيذ المشروعات التنموية المختلفة.

وكشف اللواء محمود شعراوي عن أن آليات الإدارة المحلية تمكنت من توفير ما يزيد عن 1500 قطعة أرض كانت مطلوبة لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي والخدمات الاجتماعية وهو ما يزيد عن 95% من إجمالي الأراضي المطلوبة، وما يحسب لكوادر الإدارة المحلية أنهم استطاعوا توفير كل هذه الأراضي دون اللجوء لاتخاذ إجراءات نزع ملكية أو التأثير على سبل كسب العيش للمواطنين الريفيين، لافتًا إلى أن هناك توجيه رئاسي وتكليفات من رئيس الوزراء بعدم اللجوء لهذه الحلول بقدر الإمكان.

استطاعت آليات الإدارة المحلية إجراء حصر دقيق لآلاف المباني الخدمية الحكومية المستغلة وغير المستغلة وتوصيف حالتها وتوفير خريطة معلومات متكاملة بشأنها لمساعدة آليات إدارة المبادرة بقيادة رئيس الوزراء على اتخاذ القرارات المناسبة لتعظيم الاستفادة من هذه المباني، خاصة بعد تنفيذ التكليف الرئاسي المتعلق بإنشاء مجمعات خدمات إجرائية ومجمعات خدمات زراعية بكل قرية أم.

وأكد وزير التنمية المحلية على أن مبادرة " حياة كريمة" تشهد تناغم كبير في الأداء الحكومي وتنسيق عالي المستوى بين كافة أجهزة الدولة، وهو ما ساعد آليات وكوادر الإدارة المحلية على إنجاز المهام التنسيقية الموكلة إليهم خلال الشهور الماضية، ووضعوا المرحلة الأولي للمبادرة في موضع انطلاق التنفيذ والإنجاز خلال المدي الزمني الذي حددته القيادة السياسية.

ووجه اللواء محمود شعراوي خالص شكره للقيادة السياسية ولرئيس الوزراء على ثقتهم في آليات الإدارة المحلية ودعمهم للخطوات الإصلاحية التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية، وحرصهم على قيام وزارة التنمية المحلية والمحافظات بدور فعال ومحوري في تنفيذ البرنامج الرئاسي الطموح الذي سيغير وجه الحياة في ريف مصر، ويخدم 58 مليون مصري.