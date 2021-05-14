غدا.. مصر للطيران تسير 68 رحلة جوية 

تسير مصر للطيران غدا السبت ١٥ مايو ثالث أيام عيد الفطر المبارك ٦٨ رحلة جوية بمعدل ٤٧ رحلة دولية و١٨ رحلة داخلية و٣ رحلات شحن جوي، وذلك لنقل ٦٨٦٩راكبا وسط التزام تام بإتباع كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في جميع مراحل السفر.

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