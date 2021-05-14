/631045/الشوط-الأول-الزمالك-يضرب-إنبي-بثلاثية-في-الدوري

انتهي الشوط الأول بين الزمالك وانبي بتقدم الفارس الأبيض بثلاثية مقابل هدف وحيد في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرون من الدوري المصري الممتاز، سجل يوسف أوباما الهدف الأول للأبيض قبل أن يتعادل رامي صبري للفريق البترولي من ركلة جزاء.

وأحرز أشرف بن شرقي هدف الزمالك الثاني في شباك إنبي بالدوري بعد 5 دقائق فقط من تسجيل المنافس هدف التعادل ، قبل أن يعزز محمود علاء تقدم الفارس الأبيض بالهدف الثالث في شبام محمود جاد.

وجاء تشكيل الزمالك :

حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الشافى خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي خط الهجوم : أشرف بن شرقي – أوباما – زيزو – سيف الدين الجزيرى

تشكيل انبي لمواجهة الزمالك

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: رامي صبري، وابراهيم القاضي، وكريم فؤاد.

خط الوسط: صلاح ريكو، وأحمد العجوز، ومصطفى دويدار، ومصطفى شلبي، ومصطفى شكشك.

خط الهجوم: جون أوبوكا، ودينو بيتر.

قائمة الزمالك لمواجهة إنبي في الدوري

حراسة المرمى: محمد عواد، محمودجنش.

خط الدفاع : حازم إمام، حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد السلام، محمد عبد الشافي.

خط الوسط : طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد أشرف روقا، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، حميد أحداد، مروان حمدي، أسامة فيصل.