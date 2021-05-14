نجون الفن يتكاتفون لدعم القضية الفلسطينية..كلمات ورسائل مؤثرة

/631046/نجون-الفن-يتكاتفون-لدعم-القضية-الفلسطينيةكلمات-ورسائل-مؤثرة

لازالت مشاركة نجوم الوسط الفني في دعم القضية الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني مستمرة، وذلك بعد مهاجمة الإسرائيلين أهالي حي الشيخ جراح بفلسطين التي نتج عنها إصابة واستشهاد العديد من المواطنين ولازال هشتاج "انقذوا حي الشيخ جراح" يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، محاولة في دعم فلسطين وتخويف الكيان الإسرائيلي.

دوت الخليج يكشف أبرز نجوم الفن في الوطن العربي الذين يقدمون الدعم للقضية الفلسطينية ضد الكيان الإسرائيلي.

محمد ممدوح يدعوا للتضامن مع فلسطين

أعرب الفنان محمد ممدوح، عن استيائه من وضع فلسطين الحالي، ودعى جميع أهالي الوطن العربي بالمشاركة في حملة دعم أهالي فلسطين حتى وإن اقتصر على الدعاء فقط.

فكتب عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قائلًا: "لو أنت إنسان عادي حتى مش عربي أو مصري واللي بيحصل في فلسطين ده ماحرقش دمك وقلبك ولسا ماخدتش موقف لحد دلوقتي يبقى أنت إنسان معندكش نخوة ولا دم، ما بالك أنت إنسان ومصري وعربي ودول أخواتك اللي بيموتوا وبيتهجروا كل يوم على مرأى ومسمع من جميع الدول العربية اللي فرقها المصالح السياسية والفلوس.. تضامنوا معاهم ولو بالدعاء ليهم.. مينفعش نسكت في كل الأحوال".

وبعدها بقليل أعرب عن فخره وساعدته بتضامن أهالي الأردن ولبنان مع الفلسطينيين فنشر صور لقوافل دعم مقدمة من المواطنين الأردنيين واللبنانيين، معلقًا عليها: "مشهد يفرح القلب حقيقي، الله أكبر عليكم يا رجالة ربنا يحميكم، تحية كبيرة من قلوبنا لشعب الأردن ولبنان".

محمد رشاد يقدم نصيحه لأهالي الوطن العربي في دعم فلسطين

وقدم الفنان محمد رشاد دعمه لفلسطين بشكل مختلف حيث قدم نصيحة لأهالي الوطن العربي بالتقليل من شأن الكيان الإسرائيلي فكتب خلال حسابه الشخصي بموقع انستجرام، قائلًا: "علموا أولادكم أن فلسطين عربية وأن إسرائيل كيان صهيوني، وأنه العدو، علموا أولادكم أن الجهاد في سبيل الله فرض وأن نصرة الحق فرض".

أحمد زاهر يخرج عن صمته ويدعم فلسطين

خرج الفنان أحمد زاهر عن صمته وكتب على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، داعيًا على الكيان الصهيوني ومطالبًا جمهوره بالدعاء لهم: "مايحدث في القدس وغزة جريمة لا تغتفر، حسبنا الله ونعم الوكيل، كلنا ندعي لإخواتنا في فلسطين إن ربنا ينصرهم وهينصرهم بإذن الله، الدعاء يرد القدر".

أكرم حسني يحتفل بعيد الفطر بتهنئة الفلسطينين

حرص الفنان أكرم حسني على توجيه تهنئة خاصة لأهالي فلسطين بشأن عيد الفطر والإشادة بشجاعتهم وصمودهم في وجه الكيان الصهيوني فكتب على موقع انستجرام: "عيد سعيد عليكم جميعًا وعلى كل أهلكم وحبايبكم، خاصةً أهالنا في فلسطين اللي صمودهم دائمًا يبهر العالم، الفلسطينين مش محتاجين بس تعاطف، لكن محتاجين دعمنا بكل اللي نقدر عليه".