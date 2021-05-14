/631047/رسائل-خاصة-من-محمد-الشناوي-قبل-مباراة-الأهلي-وصن-داونز

أكد محمد الشناوي حارس مرمي الاهلي علي صعوبة مباراة صن داونز والمقرر إقامتها في تمام التاسعة من مساء الغد على ملعب القاهرة الدولي في إطار منافسات ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.

وقال محمد الشناوي : " سبق أن واجهنا صن داونز في النسخ الماضية، وهذه المرة هي المواجهة الثالثة على التوالي في نفس المرحلة من البطولة، ومن ثم نتطلع لحجز تذكرة التأهل للدور قبل النهائي".

وتابع الشناوي: “على مدى الأيام الثلاثة الماضية نخوض استعدادات قوية للقاء صندوانز ولا حديث يعلو فوق هذه المباراة، نتحدث كلاعبين معًا عن أهمية المباراة”.

واختتم حارس الأهلي : "وشاهدنا مع الجهاز الفني العديد من المباريات لفريق صن داونز لدراسته جيدًا وتحديد نقاط القوة والضعف، ونعلم أننا ندافع عن لقبنا الإفريقي وبالتأكيد الجميع يتطلع إلى التتويج بالنجمة العاشرة"

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز في دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا ،وشهدت القائمة عودة جونيور أجاي لصفوف القلعة الحمراء في مواجهة صن داونز وكذلك ناصر ماهر .

قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز بالدوري

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير. خط الدفاع: بدر بانون ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف. خط الوسط: أليو ديانج ومحمود كهربا ووليد سليمان وحسين الشحات وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي وأحمد نبيل كوكا. خط الهجوم: مروان محسن - محمد شريف - والتر بواليا.