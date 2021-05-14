شكرى يبحث مع نظيره التونسى التحرك العربى فى مجلس الأمن بشأن فلسطين

جدة - نرمين السيد - تلقى سامح شكرى وزير الخارجية اتصالاً من نظيره التونسى عثمان الجرندى، بحثا خلاله جهود إنهاء الهجوم الإسرائيلى والمواجهة فى الأراضى الفلسطينية، وقد ثمَّن الوزير شكرى جهود تونس فى إطار مجلس الأمن والدور الذى تقوم به للتعبير عن الموقف العربى ضمن الموقف الذى اعتمده مجلس الجامعة العربية الثلاثاء الماضى.





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