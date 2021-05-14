”الصحة” تنصح مرضى السكر بتجنب تناول ” كعك العيد”

نشرت وزارة الصحة والسكان، انفوجرافيك، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، نصحت فيه مرضى السكر بعدم الإفراط في تناول كحك العيد، حيث قالت الوزارة "يجب على مريض السكر عدم الإكثار من تناول الكحك في عيد الفطر، فتكفى واحدة في اليوم مع عدم إضافة السكر عليها".

وأكدت الوزارة أن العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى في انتظارك يوميًا بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف

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