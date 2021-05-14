وزير الخارجية يبحث مع نظيره التونسي التحرك العربي في مجلس الأمن

تباحث سامح شكري وزير الخارجية مع نظيره التونسي عثمان الجرندي، جهود إنهاء الهجوم الإسرائيلي والمواجهة في الأراضي الفلسطينية.

وثمَّن الوزير شكري، خلال اتصال هاتفي، جهود تونس في إطار مجلس الأمن والدور الذي تقوم به للتعبير عن الموقف العربي ضمن الموقف الذي اعتمده مجلس الجامعة العربية الثلاثاء الماضي.

ونسَّق الوزيران فيما يخص الاستعداد لجلسة مجلس الأمن المفترض عقدها بعد غد الأحد لبحث المخارج الممكنة من حالة التأزم الحالية عبر وقف لإطلاق النار يحقن دماء الضحايا الذين يروحون نتيجة العمليات العسكرية والهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.