جدة - نرمين السيد - وأضاف ميرى، خلال مداخلة هاتفية له، على قناة إكسترا نيوز، أن الجهود المصرية لم تتوقف منذ اللحظة الأولى لاندلاع العدوان الإسرائيلى على غزة، مشيرا إلى أن الجهود المصرية تحظى بدعم دولى من أجل الوصول لوقف إطلاق النار.
وأوضح رئيس تحرير جريدة الأخبار، أن الجهات الفلسطينية طلبت من مصر التدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدا أن هناك تقدما فى الاتصالات المصرية مع إسرائيل أو الفصائل الفلسطينية هدفه استعادة الهدوء ووقف إطلاق النار.
واشار إلى أن مصر تتحرك فى كل المسارات، إذ أنها وفرت العلاج للأشقاء الفلسطينين بشكل عاجل، مؤكد أن الرئيس السيسى أكد فى أكثر من محفل دولى أن حل القضية القضية الفلسطينية هو حل لأزمات المنطقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. ميرى : مصر تسعى لتهدئة الأوضاع فى غزة ووقف الانتهاكات الإسرائيلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.