فيديو .. ميرى : مصر تسعى لتهدئة الأوضاع فى غزة ووقف الانتهاكات الإسرائيلية

جدة - نرمين السيد - وأضاف ميرى، خلال مداخلة هاتفية له، على قناة إكسترا نيوز، أن الجهود المصرية لم تتوقف منذ اللحظة الأولى لاندلاع العدوان الإسرائيلى على غزة، مشيرا إلى أن الجهود المصرية تحظى بدعم دولى من أجل الوصول لوقف إطلاق النار.

وأوضح رئيس تحرير جريدة الأخبار، أن الجهات الفلسطينية طلبت من مصر التدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدا أن هناك تقدما فى الاتصالات المصرية مع إسرائيل أو الفصائل الفلسطينية هدفه استعادة الهدوء ووقف إطلاق النار.

واشار إلى أن مصر تتحرك فى كل المسارات، إذ أنها وفرت العلاج للأشقاء الفلسطينين بشكل عاجل، مؤكد أن الرئيس السيسى أكد فى أكثر من محفل دولى أن حل القضية القضية الفلسطينية هو حل لأزمات المنطقة.