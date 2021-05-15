جدة - نرمين السيد - وقالت فى بيان لها، يأتى هذا بعد الانتهاء من أعمال رفع مخلفات هدم المنطقة العشوائية التى تم نقل سكانها للأسمرات ضمن خطة تطوير العشوائيات، وتهذيب الهضبة وفحص التربة ليناسب المشروع مع الطبيعة الجيولوجية للمكان.
وأضافت أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى للانتهاء من إزالة المناطق العشوائية الخطرة، بالكامل تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية مع نقل سكانها لمساكن آدمية وتوفير حياة كريمة لهم.
جدير بالذكر، أن منطقة شمال الحرفيين كانت من المناطق العشوائية المهددة للحياة ويتم إزالة 243 عقارا ونقل المستحقين إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات المؤثثة والمزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمواطنين فى إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظة القاهرة : إنشاء 3500 وحدة سكنية فى شمال الحرفيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.