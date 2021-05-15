محافظة القاهرة : إنشاء 3500 وحدة سكنية فى شمال الحرفيين

جدة - نرمين السيد - وقالت فى بيان لها، يأتى هذا بعد الانتهاء من أعمال رفع مخلفات هدم المنطقة العشوائية التى تم نقل سكانها للأسمرات ضمن خطة تطوير العشوائيات، وتهذيب الهضبة وفحص التربة ليناسب المشروع مع الطبيعة الجيولوجية للمكان.

وأضافت أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى للانتهاء من إزالة المناطق العشوائية الخطرة، بالكامل تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية مع نقل سكانها لمساكن آدمية وتوفير حياة كريمة لهم.

جدير بالذكر، أن منطقة شمال الحرفيين كانت من المناطق العشوائية المهددة للحياة ويتم إزالة 243 عقارا ونقل المستحقين إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات المؤثثة والمزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمواطنين فى إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات.