حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاحد 16-5-2021

برج الحمل حظك اليوم الأحد 16/5/2021

مهنياً: يمكنك الاقتراب من نفسك وإعادة إحياء الماضي أو تجربة الهواجس التي لا تفيد حياتك المهنية ، فأنت مضطر لقلب صفحة الماضي والرحيل

عاطفياً: تلاحظ بسرعة زيادة في مستوى الرومانسية ، وهذه هي طبيعة الشريك الحقيقي منذ أول يوم تقابله

صحياً: الحيوية الواضحة سببها بلا شك ممارسة الرياضة المتكررة

برج الثور حظك اليوم الأحد 16/5/2021

مهنياً: يوم خالي من القلق على المستوى المهني ، وأفكار بناءة تساعد على بلورة مشاريع ناجحة للغاية ستساعدك في المستقبل على جني فوائد مالية.

عاطفياً: إذا كنت أعزب أو منفصل ، فقد تجد الحب في مجال عملك ، لكنك تتعرض للانهيارات والتوترات وترتكب الأخطاء

صحياً: الحد من العصبية والهدوء هو الدواء الأكثر فاعلية للبقاء مرتاحاً ، ولا شيء يستحق إبقائك على هذا النحو.

برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 16/5/2021

مهنياً: حسّن سلوكك ، ووزع طاقاتك على جميع المستويات ، وأكمل مهمة أو رسالة ، وقم بعمل يتطلب الجرأة والشجاعة ، واستمتع بكل مقومات النجاح

عاطفياً: كن صريحا وواضحا مع الشريك بشأن ما تقرر تنفيذه ، حيث يمكنك الخروج بأفكار بناءة لكل ما يقلقك.

صحياً: إذا كنت منزعجاً وغير مرتاح ، فقد يكون السبب هو تراكم التعب الجسدي والتوتر العصبي.

برج السرطان حظك اليوم الأحد 16/5/2021

مهنياً: يمكن أن يكون هذا اليوم واعداً على المستوى المهني ، يرافقك مع أحبائك وأحبائك ، ويفتح لك مجالات جديدة.

عاطفياً: الاختيارات المهمة والمصيرية التي تتخذها اليوم والتي يمكن أن يكون لها تداعيات إيجابية مسجلة لصالح العلاقة العاطفية.

صحياً: لا تقرأ كثيراً في الإضاءة الخافتة لأن هذا يسبب لك مشاكل في الرؤية

برج الأسد حظك اليوم الأحد 16/5/2021

مهنياً: هذا اليوم يجعل حياتك المهنية جيدة وتتغلب على بعض الهزات والاضطرابات التي تجذب حياتك المهنية خلال هذا الوقت

عاطفياً: فتور معين في العلاقة مع الشريك ، ناتج عن غيابك شبه المستمر عنه بسبب مخاوفك العملية الكثيرة.

صحياً: إذا كنت تعاني من دوران متقطع ، فقد يكون ذلك بسبب عدم كفاية النوم أو ضعف البصر

برج العذراء حظك اليوم الأحد 16/5/2021

مهنياً: سوء التقدير يمكن أن يؤدي إلى ارتكاب أخطاء بسيطة ، لكن ينصح بتصحيح المشكلة حتى لا نخطئ.

عاطفياً: مظهر الشريك يجذبك كثيراً ، وتحاول تقليده والنجاح فيه ، وتشكل معًا ثنائيًا يجذب الانتباه في كل فرصة

صحياً: ما هو مانع من تقديم نفسك لطبيب نفسي إذا كنت تحت ضغط شديد في الماضي لا يفارق خيالك؟

برج الميزان حظك اليوم الأحد 16/5/2021

مهنياً: أصبحت مالياً أكثر من ذي قبل وتقدر حساباتك. إذا كنت تواجه خيارات مهنية معينة ، فحاول اختيار الخيار المناسب من بين كل ما يتم تقديمه لك.

عاطفياً: قد يقلل التألق العاطفي والتوهج اليوم بسبب وضع ناشئ ، لكن الأمور ستعود بسرعة إلى طبيعتها.

صحياً: عليك أن تفعل كل ما هو مفيد لصحتك وأن تبدو في أفضل حالاتك ، والاختيار النهائي متروك لك

برج العقرب حظك اليوم الأحد 16/5/2021 سمير طنب

مهنياً: أنت تناقش مشكلة مالية ملحة وهذا اليوم يطمئنك على كل حال وهناك أخبار سارة تفرح قلبك على طول الطريق.

عاطفياً: إن التصرف مع الشريك بأدب ولطف يكسبك مزيدًا من المصداقية والثقة والرضا في نفسك ، ويقوي العلاقة بينكما.

صحياً: افعل ما يخبرك الطبيب بفعله واتبع تعليماته بعناية ، وستشعر فقط بالرضا والاسترخاء

برج القوس حظك اليوم الأحد 16/5/2021

مهنياً: في الجو هناك خيبة أمل أو شعور بالذنب أو تراجع عن إحدى المعاملات المهنية المهمة ، فكن حازماً ولا تقلل من إصرارك على تحقيق

عاطفياً: هذا اليوم يجعلك منكمشاً عاطفياً ، وقد تتعاملون مع مسألة سرية أو علاقة سرية.

صحياً: لا تماطل في البدء في أداء التمارين التي وصفها طبيبك لألم الرقبة والظهر

برج الجدي حظك اليوم الأحد 16/5/2021

مهنياً: جو إيجابي لتقديم الأفكار لتنمية قدراتك العملية ، فحاول الاستفادة منها لأقصى درجة ولا تفوت الفرصة

عاطفياً: تضطر إلى تصحيح الكثير واستبدال الشريك أو مواجهة الصعوبة

صحياً: أنت مسؤول عن الاهتمام بصحتك وسلامتك والتحقق من كل التفاصيل قبل أي رحلة

برج الدلو حظك اليوم الأحد 16/5/2021

مهنياً: قد لا تشعر بالحماس الشديد ، والسبب هو استيائك أو تعبك ، وأنت قلق من أمور مهنية.

عاطفياً: لا تخاطر بمواجهاتك السلبية وغير الضرورية مع الشريك ، فهي ستؤذيك أكثر مما تنفعك.

صحياً: أجمل وأطيب الأيام التي تقضيها مع العائلة ومع المقربين عليك أن تستريح عقلياً وجسدياً

برج الحوت حظك اليوم الأحد 16/5/2021

مهنياً: لديك موهبة متميزة ولكنك لا تبذل جهداً لاتخاذ خطوة وقائية على الآخرين

عاطفياً: رحلة طويلة من الحب والأحلام والسفر والعلاقات الممتعة التي تستمر حتى نهاية الشهر

صحياً: لا تكن ضعيفًا في مواجهة الأعراض واعتبر حالتك خطيرة جدًا ، وبدلاً من ذلك استشر طبيبك لمعرفة ما هو مفيد لك.