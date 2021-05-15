اليوم.. استئناف أعمال توريد واستلام الأقماح المحلية بشون بنى سويف

جدة - نرمين السيد - تستأنف اليوم، أعمال توريد واستلام الأقماح المحلية فى الشون والصوامع فى جميع مواقع الاستلام والتخزين بمحافظة بنى سويف، بعدما توقفت خلال يومى الخميس والجمعة أول وثانى أيام عيد الفطر المبارك.





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