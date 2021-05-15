إنفوجراف.. خطة شاملة للارتقاء بالأسرة المصرية خلال 3 سنوات

جدة - نرمين السيد - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجرافا عن احتفال العالم فى الـ 15 من مايو كلَّ عام باليوم الدولى للأسر، ليسلط احتفال هذا العام الضوء أكثر على آثار التقنيات والتكنولوجيا الحديثة فى تحقيق رفاهية الأسرحول العالم.





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