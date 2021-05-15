العملية العسكرية الإسرائيلية بفلسطين تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان (إسرائيل تحكم حصار غزة ونتنياهو يتوعد بحرب طويلة) ذكرت صحيفة (الأهرام) أنه ‬‫مع دخول العدوان الإسرائيلى على غزة يومه الخامس أمس، حشد جيش الاحتلال أرتالا من الدبابات والآلاف من جنوده على الحدود مع القطاع، وذلك تزامنا مع شن طيرانه سلسلة من الغارات العنيفة على مواقع بالقطاع. ‬

وأضافت الصحيفة، أن العمليات العسكرية لجيش الاحتلال فى غزة أسفرت عن استشهاد 120 فلسطينيا، بينهم 31 طفلا و19 امرأة، إلى جانب وقوع أكثر من 830 إصابة بين السكان منذ الإثنين الماضى.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاى أدرعى قوله إنه "منذ منتصف الليلة قبل الماضية شاركت نحو 160 طائرة ‬انطلقت ‫من 6 قواعد واستخدمت 450 صاروخا وقذيفة للإغارة على نحو 150 هدفا فى قطاع غزة خلال 40 دقيقة".

كما نقلت ‫فى المقابل إعلان كتائب القسام "الجناح العسكرى لحركة حماس" توجيه ضربة كبيرة بـ100 صاروخ من قطاع غزة باتجاه عسقلان، ردا على استهداف الجيش الإسرائيلى المدنيين وقصف البنية التحتية والمنشآت المدنية.‬

وأشارت (الأهرام) إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو توعد بأن تستغرق الحملة العسكرية على غزة وقتا أطول، وقال إنها ستستمر حسبما تقتضى الحاجة، حتى استعادة الهدوء والأمان لدولة إسرائيل‬.

ولفتت إلى أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، بحث فى اتصال هاتفى مع نتنياهو، تهدئة الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، مضيفة أن السفيرة الأمريكية فى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيليد أعلنت أن مجلس الأمن سيعقد جلسة غدا لبحث الوضع.

وركزت صحيفة (أخبار اليوم) الضوء على تصريحات وزير المالية أحمد معيط عن الموازنة العامة الجديدة تحت عنوان (زيادة مخصصات الأجور إلى 361 مليار جنيه ورفع قيمة المعاشات)، حيث قال الوزير إن الموازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ الجديدة ﺗﺘﺮﺟﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟسيسى ﺑﺘﺤﺴين ﻣﻌﻴﺸﺔ المواطنين ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺘﻮسطى وﻣﺤﺪودى اﻟﺪﺧﻞ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻠﻊ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وتحسين الخدمات اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.

وأضاف أن الموازنة ﺗﺘﻀﻤﻦ زﻳﺎدات فى دﺧﻮل الموظفين وأﺻﺤﺎب المعاشات اﻟتى ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﻘﺎدم ﺑﻨﺴﺒﺔ 13%، مشيرا إلى أن الموازنة الجديدة ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺨﺼﻴﺺ 89 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ دﻋﻤﺎ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ ورﻏﻴﻒ الخبز و7.7 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﺳﻜﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎعى.

ولفت إﻟﻰ أن الحكوﻣﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف تحقيق ﻣﻌﺪل نمو ﺑﻨﺴﺒﺔ 5.4% وزيادة استثمارات أجهزة الموازنة العامة إلى نحو 358 مليار جنيه، وﺗﺸﻤﻞ الموازنة زيادة مخصصات الأجور إلى 361 مليار جنيه مقابل 324 مليار جنيه فى الموازنة الحالية بزيادة 37 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ.

أما صحيفة (الشروق) أشارت إلى بيان وزير المالية حول توفير اعتمادات مالية إضافية للقطاع الصحي، تحت عنوان (المالية: توجيهات رئاسية بتوفير أى اعتمادات مالية إضافية للقطاع الصحى لمواجهة كورونا)، والذى أكد خلاله أن هناك توجيهات رئاسية بتوفير أى اعتمادات مالية إضافية للقطاع الصحى فى مواجهة تداعيات الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد؛ بما يضمن تدبير التمويل الكافى لتلبية احتياجات المستشفيات من المستلزمات الطبية، واستيراد اللقاحات المضادة.

وقال الوزير، إنه تمت إتاحة 13.2 مليار جنيه اعتمادات إضافية للقطاع الصحى بمختلف مؤسساته منذ بداية العام المالى الحالى وحتى الآن، منها 1.3 مليار جنيه للمستشفيات الجامعية، و2 مليار جنيه لتوفير التطعيمات ضد فيروس كورونا، حفاظًا على سلامة المواطنين، وللحد من انتشار هذا الوباء العالمى.

وأضاف أن صحة المواطنين تحتل أولوية قصوى لدى الحكومة، وقد انعكس ذلك فى الحرص المتزايد على توفير ميزانية مفتوحة للقطاع الصحي؛ حتى تستطيع مصر تجاوز تحديات أزمة كورونا، بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية للجائحة.

وتحت عنوان (3 مقترحات.. تحقق تكافؤ الفرص بين طلاب الثانوية العامة للشعب الثلاث)، أوضحت صحيفة (الجمهورية) أن وزارة التربية والتعليم بإشراف نائب الوزير الدكتور رضا حجازى تبدأ عقب إجازة عيد الفطر المبارك فى إجراء حوار مجتمعى حول ترتيب المواد الامتحانية بجداول امتحانات الثانوية العامة.

ونقلت "الجمهورية" عن مصادر قولها إن الإدارة العامة للامتحانات انتهت من إعداد 3 مقترحات لشكل امتحانات الثانوية العامة تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين شعب الثانوية العامة الثلاث العلمى علوم ورياضة والأدبي.

وأضافت أن المقترحات الثلاثة لجدول امتحانات الثانوية العامة تتفق فى تحديد اليوم الأول للامتحانات وهو 4 يوليو القادم بالإضافة لموعد نهاية الامتحانات مع وضع فترات راحة مناسبة تتيح للطلاب مراجعة موادهم الدراسية من ناحية وبدء أعمال التصحيح من ناحية أخرى، مع الاستعداد لتعديل ترتيب المواد إذا توافرت رغبة جماعية من الطلاب فى أى شعبة.

ولفتت الصحيفة إلى أن كنترولات الثانوية العامة الرئيسية فى القاهرة والإسكندرية وأسيوط والمنصورة تواصل عقب انتهاء إجازة عيد الفطر أعمال مراجعة استمارات الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة والمقرر لها أن تنطلق رسميا 4 يوليو القادم.

وأضافت أن 11 لجنة للنظام والمراقبة تتبع كنترولات الثانوية العامة تقوم بمراجعة الاستمارات التى تسلمتها من مدارس الثانوى العام ومديريات التعليم بالمحافظات ومطابقتها بالاستمارات الإلكترونية؛ تمهيدا لحصر العدد النهائى للطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات ولتحديد عدد الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات بكل مادة على أن تنتهى أعمال الحصر نهاية مايو.

وسلطت صحيفة (المصرى اليوم) الضوء على جهود الدولة فى تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية خلال أيام العيد لمنع انتشار فيروس كورونا، فتحت عنوان (ثانى أيام عيد الفطر الجميع يلتزمون منازلهم)، ذكرت الصحيفة أن ثانى أيام عيد الفطر المبارك شهد خلو الشوارع من المواطنين، الذين فضلوا البقاء فى منازلهم، وسط تكثيف أجهزة الدولة جهودها لتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية خلال أيام العيد لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى انطلاق حملات لمنع التجمعات والزحام على الشواطئ، وضبط المخالفين لقرار ارتداء الكمامات، وحالة الهدوء التى عمت الشوارع والمتنزهات والحدائق العامة.

وأضافت أن "الداخلية" تمكنت من ضبط 14 ألفا و958 شخصا خلال 24 ساعة، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 14 ألفا و923 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 35 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 1.986 مخالفة للمحال التى لم يلتزم أصحابها بقرار الإغلاق، وضبط 339 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات 2.401 أرجيلة.

ولفتت إلى أنه فى الجيزة استمرت جهود الأجهزة التنفيذية لرفع الإشغالات والتصدى للمخالفات، بينما ساد الهدوء مختلف شوارع الإسكندرية، مع استمرار إغلاق الشواطئ العامة والحدائق والأندية والمتنزهات لمنع التجمعات لمواجهة فيروس كورونا، وفى كفر الشيخ واصلت الأجهزة التنفيذية والمحلية تكثيف حملاتها وإغلاق الشواطئ والحدائق، المتنزهات العامة، والتأكد من منع التجمعات.