/631051/الموعد-و-القنوات-الناقلة-لمباراة-الأهلي-و-صن-داونز-بدوري-الأبطال

يخوض الأهلي مواجهة هامة أمام صن داونز في إطار منافسات ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي تقام بين الفريقين علي ملعب القاهرة الدولي مساء اليوم قبل أن تسافر بعثة المارد الأحمر لجنوب إفريقيا من أجل لقاء العودة والمقرر له يوم ٢٢ من الشهر الجاري.

وتقام المباراة بين الأهلي وصن داونز في إطار منافسات دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا في تمام التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة علي ملعب القاهرة الدولي. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا وتبث شبكة قنوات bein sport 4 hd أحداث المباراة بين الأهلي وصن داونز في تمام التاسعة من مساء اليوم علي ملعب القاهرة الدولي ضمن مواجهات ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا. قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز بدوري أبطال إفريقيا وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير. خط الدفاع: بدر بانون ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف. خط الوسط: أليو ديانج ومحمود كهربا ووليد سليمان وحسين الشحات وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي وأحمد نبيل كوكا. خط الهجوم: مروان محسن - محمد شريف - والتر بواليا.

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