الزراعة: منظومة الرى الحديث من أهم مشروعات الدولة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن منظومة الرى الحديث تعتبر من أهم المشروعات التى أطلقتها الدولة، والتى تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية منذ عام 2014 بتطوير منظومة الزراعة لما لها من أهمية كبرى فى تحقيق الأمن الغذائى.





وقال القرش فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هذا التطوير يتم على محورين أساسيين، الأول هو زيادة المساحات المنزرعة عن طريق استصلاح أراض جديدة، والثانى تعظيم إنتاجية الأرض المزروعة بالفعل عن طريق تطوير الأبحاث العلمية الحديثة واستخدامها لتحقيق أقصى استفادة من هذه الأراضى، فضلا عن استخدام تقنيات زراعية حديثة فى تطوير الرى الحقلى. وأضاف أنه تم منذ فترة تشكيل لجنة برئاسة وزيرى الزراعة واستصلاح الأراضى، والموارد المائية والرى لمناقشة جميع القضايا المشتركة، وعلى رأسها تطوير نظم الرى الحقلى. وأوضح القرش، أن وزارة الزراعة أعدت رؤية بالتعاون مع وزارة الرى لتطوير مليون فدان، كما يتم تنظيم ندوات إرشادية ودورات تدريبية للمزارعين لتدريبهم على نظم الرى الحديثة.

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