الكنيسة القبطية تنفى إصدار البابا تواضروس أى بيان عن الرهبان والأديرة

جدة - نرمين السيد - نفت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ما تداولته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى من منشور يشير إلى بيان صادر عن قداسة البابا تواضروس الثانى، يخص الرهبان والأديرة.





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