/631052/تشكيل-الأهلي-المتوقع-لمباراة-صن-داونز-في-دوري-أبطال-إفريقيا

تنتظر جماهير النادي الأهلي المواجهة المرتقبة أمام صن داونز في إطار منافسات ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا والتي من المقرر إقامتها علي ملعب القاهرة الدولي مساء اليوم قبل أن تسافر بعثة المارد الأحمر لجنوب إفريقيا من أجل لقاء العودة والمقرر له يوم ٢٢ من الشهر الجاري.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة الأهلي وصن داونز في في تمام التاسعة من مساء اليوم علي ملعب القاهرة الدولي في إطار منافسات دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا في تمام التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة علي ملعب القاهرة الدولي.

ويدخل الأهلي مباراة صن داونز بحثا عن تحقيق الفوز من أجل تسهيل مهمة العودة أمام الفريق الجنوب إفريقي في إياب دور الثمانية من دوري الأبطال والمقرر إقامتها يوم ٢٢ من الشهر الجاري قبل خوض مباراة السوبر الإفريقي في قطر.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز بدوري الأبطال

ومن المقرر ان تشهد التشكيلة الرسمية للنادي الأهلي تغييرات عن المبارايات الماضية في البطولة المحلية علي أن يأتي الشكيل الرسمي للفريق كالتالي : حراسة المرمي: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني - أيمن أشرف - بدر بانون - محمود وحيد. خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة. خط الهجوم: محمد شريف - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر.

وتبث شبكة قنوات bein sport 4 hd أحداث المباراة بين الأهلي وصن داونز في تمام التاسعة من مساء اليوم علي ملعب القاهرة الدولي ضمن مواجهات ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.

قائمة الأهلي للقاء صن داونز

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير. خط الدفاع: بدر بانون ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف. خط الوسط: أليو ديانج ومحمود كهربا ووليد سليمان وحسين الشحات وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي وأحمد نبيل كوكا. خط الهجوم: مروان محسن - محمد شريف - والتر بواليا.