/631053/أنغام-تعلق-على-إيقاف-المخرج-محمد-سامي-بطريقة-مثيرة

أثارت الفنانة أنغام، حالة من الجدل حول ما نشرته على صفحتها الرسمية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" من خلال خاصية "الاستوري" كاتبة: "الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك".

دوت الخليج يكشف كواليس تعليق الفنانة أنغام المثير للجدل، وذلك بعد إيقاف المخرج محمد سامي من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

جاء تعليقها عقب تصريح الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بإيقاف المخرج محمد سامي عن العمل بعد مسلسله نسل الاغراب، الأمر الذي جعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي يتسائلون حول الرسالة الغامضة التي وجهتها بطريقة غير مباشرة خاصة انها لم تذكر اسم احد في كلامها.

أزمة أنغام مع المخرج محمد سامي

ويرجع ذلك لوجود خلاف بين الفنانة أنغام والمخرج محمد سامي بسبب إلغاء التعاون معها في غناء تتر مسلسل نسل الأغراب الذي عرض في رمضان على شاشة قناة ON، واستبدالها بالمطرب تامر حسني، ما جعلها تلغي متابعته على "انستجرام" .

واوضح "سامي" في لقاء له في برنامج "العرافة"، أن أغنية أنغام كانت لن شبه المسلسل، قائلًا: “بلغتها أني مش مرتاح للأغنية وحاولت أبلع الأغنية من وجهة نظر احترامًا لتاريخ أنغام، وآخر مرة قالت لي يا هغني الأغنية يا مش هغني، وبعت لها رسالة طويلة جدًا وقلت لها إني نفسي متسيبش المسلسل"، وعلى أثره اعتذرت أنغام ورفضت العمل مع المخرج محمد سامي.

مسلسل نسل الأغراب

كان آخر أعمال المخرج محمد سامي مسلسل نسل الأغراب الذي تألق من خلاله في رمضان 2021، بعد تصدر المسلسل مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فور عرض الحلقات الأولى، إلا أن الحظ لن يكن معه حتى النهاية.