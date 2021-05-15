وزير التنمية المحلية: مشروعك وفر أكثر من 27 ألف فرصة عمل خلال أبريل

جدة - نرمين السيد - أكد محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم خلال شهر إبريل 2021 فى تنفيذ 2.484 مشروعًا بقروض تجاوزت 547 مليون جنيه، وساهمت المشروعات فى توفير أكثر من 27 ألف فرصة عمل فى جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن إجمالى المشروعات التى نفذها "مشروعك" حتى الآن بلغ 170 ألفًا و262 مشروعا بقروض 18.7 مليار جنيه، ووفرت هذه المشروعات أكثر 1.3 مليون فرصة عمل.





ووجه شعراوى، المسؤولين عن مركز التنمية المحلية بسقارة بتنظيم دورة تدريبية للعاملين فى مشروعك خلال الشهر المقبل، موضحا أنه تم تدريب جميع العاملين بإدارات "مشروعك" على أساسيات التمويل المصرفى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمميزات النسبية للتمويل فى كل بنك من البنوك الستة التى يتعامل معها "مشروعك"، وأيضًا المفاهيم الأساسية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، كما تم عمل مجموعة من الندوات والبرامج الترويجية المتعلقة بـ"مشروعك" فى جميع المحافظات والمشاركة وعمل مجموعة من المعارض لتسويق منتجات عملاء "مشروعك" على مستوى الجمهورية .

وأكد الوزير، أن الهدف الرئيسى للمرحلة المقبلة من "مشروعك" هو التركيز على مستوى جودة المشروعات والخدمة المقدمة بهدف الوصول إلى دعم مشروعات ذات قيمة تكنولوجية عالية لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة تخدم فئات مختلفة من المجتمع، وتقديم حزم دعم فنى وتمويلى وتسويقى بهدف دعم قدرة المشروعات على الاستمرارية، موجهًا بالاستمرار فى تدريب موظفى مشروعك مع التنويع فى التدريب من حيث التخصص والمهارات مع وضع تصور متكامل لكيان إدارى فى كل محافظة ليس فقط لاستمرار مبادرة مشروعك بل لتتولى تنمية وتطوير قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال فى المحافظات .

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبعض الجهات الأخرى على تقديم الدعم الفنى والتدريبى لعملاء "مشروعك" طبقًا لاحتياج كل مشروع على حدة، كما يجرى إعداد دراسة مع بعض الشركات والهيئات المسؤولة عن تسويق المنتجات المصرية إلكترونيًا لتسويق منتجات عملاء "مشروعك"، لافتًا إلى الاتفاق مع بعض الجامعات لعمل ندوات توعية للشباب بأهمية المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال بهدف تأهيل الخريجين لاقتحام سوق المشروعات وتحفيزهم وتوعيتهم.

وأوضح أنه تم توجيه القائمين على إدارة "مشروعك" بالتركيز على مشروعات الصناعات المغذية فى مجال القيمة المضافة لقدرتها على النمو والاستمرارية ومساهمتها فى تقليل العجز التجارى، خصوصًا مع قيام الوزارة بالتعاون مع اتحاد الصناعات لتنفيذ مشروع إنشاء مجموعة من التجمعات الصناعية تهدف إلى توفير صناعات مغذية تتعاون فيها المشروعات متناهية الصغر والصغيرة مع كيانات أكبر حجمًا فى مجال الصناعات المغذية.

وأضاف أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لمواجهة التأثير السلبى المباشر لجائحة كورونا على مستوى الإقراض والتمويل بصفة عامة منها الاتفاق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستفادة عملاء مشروعك من العائد الميسر الذى يقدمة الجهاز والتنسيق بين البنوك المشاركة والمستفدين من "مشروعك" للاستفادة من مبادرة البنك المركزى لتأجيل أقساط سداد القروض لمدة 6 أشهر، بناء على رغبة العميل من عدمه مع تكثيف الاجتماعات مع البنوك بالفيديو كونفرانس لاستعجال القرارات الائتمانية المتعلقة بملفات عملاء "مشروعك" المتوجدة بالبنوك خلال فترة كورونا، وكان لهذا الإجراءات مردود إيجابى على المستفيدين من "مشروعك".