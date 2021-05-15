التعليم تنفى وضع أسئلة من مقررات الفصل الدراسى الأول بامتحانات الإعدادية

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تم تداوله فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن صدور قرار بوضع أسئلة من مقررات الفصل الدراسى الأول فى امتحانات نهاية العام الدراسى لطلاب الشهادة الإعدادية.





وبحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، تواصل المركز، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بوضع أسئلة من مقررات الفصل الدراسى الأول فى امتحانات نهاية العام الدراسى لطلاب الشهادة الإعدادية، ولم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن.

وأوضحت الوزارة، أن أسئلة امتحانات نهاية العام الدراسى للشهادة الإعدادية ستكون من مقررات الفصل الدراسى الثانى، ولن تتضمن أى أسئلة من مقررات الفصل الدراسى الأول، مُشيرةً إلى أنه من المقرر عقد امتحانات الشهادة الإعدادية فى شهر يونيو المقبل، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المشددة ضد فيروس كورونا.

وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفى حالة وجود أى شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة 0227963273.