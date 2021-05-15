جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء 24 شابًا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 3 شباب من ذوى الهمم والعزيمة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من ضمن 113 شابًا مسجلين من راغبى العمل.





وتلقى وزير القوى العاملة، تقريرا من محمد سالم عبد المالك مدير المديرية، عن إنجازات المديرية عن شهر إبريل الماضى، أشار فيه إلى أن المديرية استخرجت 31 شهادة قياس مستوى المهارة، و35 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها فى المحافظة. وفى مجال التفتيش العمالى، قامت المديرية بالتفتيش على 132 منشأة، والقيام بـ3 حملات تفتيش شامل، أما عن السلامة والصحة المهنية فقامت بالتفتيش على 3 منشآت يعمل بها 1.197 عاملا. كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 5 منشآت، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بينهم 3 من ذوى الهمم.. القوى العاملة تعلن تعيين 24 شابا بشمال سيناء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.