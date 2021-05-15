شعراوي : 2483 مشروعاً صغيراً نفذها ”مشروعك” خلال شهر بقروض أكثر من...

تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تشجيع الشباب على إقامة مشروعات متوسطة و صغيرة ومتناهية الصغر للإسراع بتحقيق التنمية والحد من مشكلة البطالة .

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم خلال شهر أبريل 2021 في تنفيذ 2484 مشروعاً بقروض تجاوزت 547 مليون جنية وساهمت هذه المشروعات في توفير اكثر من 27 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات ، مشيراً إلي أن إجمالي المشروعات التي نفذها "مشروعك" حتي الآن بلغ 170 ألفاً و262 مشروع بقروض 18,7 مليار جنية ووفرت هذه المشروعات أكثر 1,3 مليون فرصة عمل.

ووجه اللواء شعراوي المسئولين عن مركز التنمية المحلية بسقارة بتنظيم دورة تدريبية للعاملين فى مشروعك خلال الشهر القادم موضحا أنه تم تدريب كافة العاملين بإدارات "مشروعك" علي اساسيات التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمميزات النسبية للتمويل في كل بنك من البنوك السته التي يتعامل معها "مشروعك" وأيضاً المفاهيم الاساسية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، كما تم عمل مجموعة من الندوات والبرامج الترويجية الخاصة بـ"مشروعك" في كافة المحافظات والمشاركة وعمل مجموعة من المعارض لتسويق منتجات عملاء "مشروعك" علي مستوي الجمهورية .

وأكد اللواء محمود شعراوي أن الهدف الرئيسي للمرحلة القادمة من "مشروعك" هو التركيز علي مستوي جودة المشروعات والخدمة المقدمة بهدف الوصول إلي دعم مشروعات ذات قيمة تكنولوجية عالية لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة تخدم فئات مختلفة من المجتمع وتقديم حزم دعم فني وتمويلي وتسويقي بهدف دعم قدرة المشروعات علي الاستمرارية موجهاً بالاستمرار في تدريب موظفي مشروعك مع التنويع في التدريب من حيث التخصص والمهارات مع وضع تصور متكامل لكيان إداري في كل محافظة ليس فقط لاستمرار مبادرة مشروعك بل لتتولي تنمية وتطوير قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في المحافظات .

وأشار اللواء محمود شعراوي أنه تم الاتفاق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبعض الجهات الأخري علي تقديم الدعم الفني والتدريبي لعملاء "مشروعك" طبقاً لاحتياج كل مشروع علي حدة ، كما يجري إعداد دراسة مع بعض الشركات والهيئات المسئولة عن تسويق المنتجات المصرية إلكترونياً لتسويق منتجات عملاء "مشروعك" ، لافتاً إلي الاتفاق مع بعض الجامعات لعمل ندوات توعية للشباب بأهمية المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال بهدف تأهيل الخريجين لاقتحام سوق المشروعات وتحفيزهم وتوعيتهم.

وأوضح اللواء شعراوي أنه تم توجيه القائمين علي إدارة "مشروعك" بالتركيز علي مشروعات الصناعات المغذية في مجال القيمة المضافة لقدرتها علي النمو والاستمرارية ومساهمتها في تقليل العجز التجاري خاصة مع قيام الوزارة بالتعاون مع اتحاد الصناعات لتنفيذ مشروع انشاء مجموعة من التجمعات الصناعية تهدف إلي توفير صناعات مغذية تتعاون فيها المشروعات متناهية الصغر والصغيرة مع كيانات أكبر حجماً في مجال الصناعات المغذية.

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن الوزارة قامت بإتخاذ عدة إجراءات لمواجهة التأثير السلبي المباشر لجائحة كورونا علي مستوي الاقراض والتمويل بصفة عامة منها الاتفاق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستفادة عملاء مشروعك من العائد الميسر الذي يقدمة الجهاز والتنسيق بين البنوك المشاركة والمستفدين من "مشروعك" للاستفادة من مبادرة البنك المركزي لتأجيل أقساط سداد القروض لمدة 6 أشهر وذلك بناء علي رغبة العميل من عدمه مع تكثيف الاجتماعات مع البنوك بالفيديو كونفرانس لاستعجال القرارات الائتمانية الخاصة بملفات عملاء "مشروعك" المتوجدة بالبنوك خلال فترة الكورونا وكان لهذا الإجراءات مردود إيجابي علي المستفيدين من "مشروعك".

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