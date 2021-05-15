وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول الجامعات الأهلية الدولية

استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا حول الجامعات الأهلية الدولية الجديدة في مصر.

وأشار التقرير إلى إنشاء أربعة جامعات أهلية حتى الآن وهى:

جامعة الملك سلمان الدولية بفروعها الثلاثة، وتضم:

ـ فرع مدينة الطور، يضم كليات: (الهندسة، علوم وهندسة الحاسبات، الصناعات التكنولوجية، الطب، التمريض، طب الأسنان).

ـ فرع مدينة رأس سدر، يضم كليات: (علوم المجتمع، العلوم الإدارية، الزراعات الصحراوية، الطب البيطري، العلوم، الصيدلة).

ـ فرع مدينة شرم الشيخ، يضم كليات: (الألسن واللغات التطبيقية، السياحة والضيافة، العمارة، الفنون والتصميم، الإعلام والاتصال).

وتقدم الجامعة ٥٦ برنامجًا أكاديميًا فى ١٧ مجال، وتشمل المجالات الأكاديمية:(الطب البشرى، طب الأسنان، الصيدلة، العلوم الإدارية، الزراعات الصحراوية، هندسة وعلوم الحاسب، الهندسة، الصناعات التكنولوجية، العلوم، هندسة العمارة، السياحة والضيافة، الفنون والتصميم، الألسن واللغات التطبيقية).

كما يشمل كل مجال أكاديمي العديد من البرامج الأكاديمية الحديثة التى تواكب متطلبات سوق العمل مثل: الذكاء الاصطناعى، تكنولوجيا النانو، الطاقة الجديدة والمتجددة، الميكاترونيات، تكنولوجيا صناعة الأجهزة الدقيقة، تصميم وإنتاج الألعاب الإلكترونية، الرسوم المتحركة، التسويق وإدارة الأعمال الدولية، إدارة الفنادق والمنتجعات، البيوتكنولوجي، كيمياء البترول، دكتور الصيدلة، الطب والجراحة، طب الأسنان.

جامعة الجلالة، وتضم كليات: (الهندسة، العمارة، علوم وهندسة الحاسب، العلوم الإدارية، الفنون والتصميم، الإنتاج الإعلامي، العلوم، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الطب، طب الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي، التمريض، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الغذاء والصناعات الغذائية، الأكاديمية العليا للعلوم).

كما تشتمل الجامعة على عدد من المجالات والبرامج وهى:

مجال العلوم الهندسية: ويضم برامج (هندسة التشييد والإنشاءات المتخصصة، هندسة الإلكترونيات والاتصالات، الطاقة وإدارة الطاقة، الهندسية الصناعية والنظم، هندسة المواد والتصنيع، الميكاترونيات والأتمتة الصناعية، العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء، التصميم المعمارى والعمارة الرقمية).

مجال العلوم الإدارية: ويضم برامج (إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، المحاسبة والتمويل، إدارة الأعمال، التسويق، نظم معلومات الأعمال).

مجال الفنون والتصميم: ويضم برامج (العمارة الداخلية، الرسوم المتحركة، تصميم الجرافيك، تصميم الموضة والمنسوجات).

مجال الإنتاج الإعلامى: ويضم برامج (الإنتاج الإعلانى، الإنتاج التليفزيوني).

مجال علوم الحاسب: ويضم برامج (المعلوماتية الطبية الحيوية، الذكاء الاصطناعي، علوم الحاسب).

مجال العلوم الأساسية: ويضم برامج (علوم وتكنولوجيا النانو: الفيزياء ـ الكيمياء، جيولوحيا البترول والتعدين، التكنولوجيا الحيوية الجزيئية).

مجال تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: ويضم برامج (تكنولوجيا المختبرات الطبية، تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبى، تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، تكنولوجيا البصريات، تقنيات العلاج النفسي، تكنولوجيا تصنيع الأسنان، التأهيل الوظيفي).

مجال هندسة الحاسب: ويضم برامج (هندسة الحاسب، وهندسة الذكاء الاصطناعي).

مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية: ويضم برامج (اللغة الإنجليزية التطبيقية، اللغة اليابانية التطبيقية "مسار الترجمة"، اللغة اليابانية التطبيقية "مسار التدريس"، علم النفس وعلم الاجتماع، الجيومعلوماتية، الاقتصاد والعلوم السياسية، علم المكتبات والمعلومات والأرشيف).

مجال الطب: ويضم برنامج الطب والجراحة.

مجال علوم الصيدلة: ويضم برنامج دكتور الصيدلة.

مجال طب الأسنان: ويضم برنامج طب الأسنان.

مجال العلاج الطبيعى: ويضم برنامج العلاج الطبيعى.

مجال علوم التمريض: ويضم برنامج علوم التمريض.

جامعة العلمين الدولية، وتضم كليات: (الأعمال، الإعلام والاتصال، الدراسات القانونية الدولية، السياحة والضيافة، الفنون والتصميم، الهندسة، علوم وهندسة الحاسبات، العلوم، الطب، طب الأسنان، الصيدلة، الدراسات العليا، العلوم الاجتماعية والإنسانية، العلوم الصحية التطبيقية، التمريض).

وتضم الجامعة برامج الهندسة (الطاقة، إدارة الانشاءات، والميكاترونيات).

برامج العلوم الأساسية (الجيولوجيا البيئية، الطاقة المستدامة، الكيمياء الخضراء والعمليات المستدامة، الجينوم الوظيفي).

برامج علوم وهندسة الحاسبات (تحليل البيانات الضخمة، النظم المدمجة وإنترنت الأشياء، الحوسبة السحابية، الحوسبة فائقة القدرة، هندسة الذكاء الاصطناعي).

برامج الفنون (التصميم البيئي، تصميم الألعاب، والوسائط الرقمية والمرئية، وتصميم السينما والمسرح والرسوم المتحركة).

برامج السياحة (إدارة الضيافة والسياحة الإلكترونية، الإرشاد السياحي، إدارة الترفية والسياحة، إدارة الضيافة وإمداد الغذاء).

جامعة المنصورة الجديدة، وتضم كليات: (الأعمال، المعاملات القانونية الدولية، علوم وهندسة المنسوجات، الهندسة، علوم وهندسة الحاسبات، العلوم، الطب، طب الأسنان، الصيدلة، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الإعلام والاتصال، العلوم الصحية التطبيقية، التمريض، كلية دراسات عليا).

وتضم الجامعة برامج: مجال الأعمال يضم برامج (ريادة الأعمال والابتكار، الإدارة، التمويل والاستثمار، المحاسبة ونظم المعلومات، التسويق).

مجال الدراسات القانونية والدولية (برنامج المعاملات القانونية الدولية).

مجال العلوم الهندسية يضم برامج (هندسة وتكنولوجيا الإعلام، الهندسة والتكنولوجيا للأعمال المدنية، هندسة تطوير المنتجات، هندسة الطيران والفضاء، هندسة البترول والغاز، الهندسة المعمارية والتكنولوجيا البيئية).

مجال هندسة الحاسوب يضم برامج (هندسة الحاسوب، هندسة الذكاء الاصطناعى).

مجال علوم الحاسب يضم برامج (علوم الحاسب، علوم الذكاء الاصطناعى، المعلوماتية الطبية الحيوية).

مجال العلوم الأساسية يضم برامج (الكيمياء الصناعية، البيولوجيا الجزيئية، علوم الطب الشرعى).

مجال الطب (الطب وبرنامج الجراحة)، مجال طب الأسنان (برنامج طب الأسنان).

مجال علوم الصيدلة (برنامج دكتور الصيدلة pharm D).

وأوضح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الجامعات الخاصة والأهلية قدمت رافدًا مهمًا من روافد التعليم العالي في مصر خلال السنوات الأخيرة، وعملت على تخفيف الضغط على الجامعات الحكومية، كما أن وجودها يمثل ضرورة لاستيعاب الزيادة على الطلب في التعليم الجامعي المتزايد في مصر، وكذا دورها في توجيه الاستثمارات الخاصة بمجال التعليم العالي، في الوقت الذي حققت بعضها تقدمًا ملحوظًا في مجالي التعليم والبحث العلمي وكذلك التصنيفات العالمية.

كما أوضح المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي أن الوزارة حريصة على إعلان قوائم الكليات والمعاهد بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية والمعاهد حرصًا على توضيحها لأولياء الأمور والطلاب؛ حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية غير المصرح لها للعمل من خلال وزارة التعليم العالي وتمنح شهادات غير معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة التالية:

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