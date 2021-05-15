/631054/أيتن-عامر-تدعم-محمد-سامي-في-أزمته-الأخيرة

دعمت الفنانة ايتن عامر، المخرج محمد سامي في أزمته الأخيرة بعد قرار إيقافه عن العمل من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

دوت الخليج يرصد تعليق أيتن عامر على إيقاف المخرج محمد سامي، بعد حالة الجدل الواسعة التي انتشرت خلال الساعات الماضية ما بين مؤيد ومعارض.

أيتن عامر تعلق على إيقاف محمد سامي

علقت أيتن عامر على الهجوم الذي نال من المخرج محمد سامي بعد قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بإيقافه عن العمل بعد اخر تعاون معه في مسلسل "نسل الأغراب"، وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: "اتفقنا أم اختلفنا على جودة آخر أعماله، لكن ده مش حيخلينى أنكر نجاحاته السابقة وتميزه أبدا أو أشمت في اللى حصل ده".

سبب إيقاف محمد سامي عن العمل

تعددت الأقاويل حول سبب إلغاء المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية التعامل مع المخرج محمد سامي، حيث أرجع إيقافه تعرضه للإنتقادات واسعة خلال شهر رمضان، والتي وجهت لمسلسله الأخير «نسل الأغراب» بسبب مشاهد العنف وعدم الالتزام بالسيناريو المتفق علية، فضلًا عن منحه مساحة تمثيلية أكبر من الدور المتفق علية لزوجته بطلة العمل مي عمر وشقيقته ريم سامي على حساب باقي طاقم العمل.

يذكر أن آخر تعاون بين محمد سامي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هو مسلسل "نسل الأغراب" من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، محمد جمعة، فردوس عبد الحميد، إدوارد، نجلاء بدر، محمد علاء، أحمد مالك، أحمد داش، محمد مهران وأحمد فهيم، وإنتاج سينرجى.