/631057/حنان-ترك-توجه-رسالة-لأهالي-الشهداء-في-فلسطين

أعربت الفنانة حنان ترك، عن حزنها لما يتعرض له أهالي فلسطين من قصف بسبب الاحتلال الإسرائيلي رغبةً في ترحيل أهالي فلسطين عن حي الشيخ جراح ، ما أدى إلى وقوع العديد من الضحايا.

دوت الخليج يرصد تضامن الفنانة حنان ترك مع القضية الفلسطينية ضد الكيان الإسرائيلي، ودعمها لأهلي الشهداء الذين فقدوا شخص من عائلتهم في تلك الحرب المستمرة.

حنان ترك تدعم أهالي فلسطين

نشرت حنان ترك عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” صورة لمسجد قبة الصخرة، وعلقت عليها قائلة:" قلبي مع كل أم وأب وعيلة فقدت حد من أحبابها.. فلسطين هتفضل في قلوبنا و هتفضل هي البوصلة اللي مينفعش فيها خلافات".

واختتمت حديثها بتحدي قائلة: "هنفضل نعلم أولادنا إنها أرض محتلة لحد ما الحق يرجع لأصحابه"

عودة حنان ترك للفن

الجدير بالذكر أن الفنان حنان ترك تعود للفن بعد غياب 7 سنوات من خلال مشاركتها في فيلم "النداهة" مع الفنان هاني عادل في تجربة صوتية مختلفة تدور في جو مشوق مليئ بالإثارة والاستمتاع والترقب والغموض، والفيلم من إخراج خالد المهدي.

فيلم النداهة مستوحى من أسطورة "النداهة" الشهيرة في القصص الشعبية، التي تدور أحداثه في قرية ريفية، حيث يقوم الفنان هاني عادل بدور الطبيب هارون الذي يحاول كشف غموض مقتل حبيبته "فريدة" التي تجسدها الفنانة حنان ترك، في أجواء من الرعب والتشويق والرومانسية، ويشاركهم في البطولة عمرو القاضي ولبنى ونس.

ويعرض الفيلم خلال تطبيق Storytel العالمي الذي يضم آلاف الكتب الصوتية باللغتين العربية والإنجليزية بالإضافة إلى المحتوى الصوتي بمختلف أنواعه تزامنًا مع موسم عيد الفطر لهذا العام.