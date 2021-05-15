تدريب 4 آلاف و942 موظفا مرشحا للانتقال إلى العاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إنه تم الانتهاء من تدريب 4 آلاف و 942 موظفا مرشحا للانتقال إلى العاصمة الإدارية من الوزارت والجهات المختلفة وذلك خلال شهر أبريل الماضى، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.





وأضاف رئيس الجهاز فى تصريح صحفى، إن الخطة التنفيذية لتدريب موظفى الجهاز الإدارى للدولة المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة تشمل، حزمة برامج أساسية والتى تقدم لكل المرشحين، وتشمل تزويد الموظفين بالموضوعات المتعلقة برفع الوعى الوطنى وباللياقة الوظيفية، ومفاهيم وأبعاد الأمن القومى، وتحديات الأمن القومى المصرى، وشرح مفهوم حروب الجيل الرابع، ومقومات نجاح الدولة، ونطاقات الأمن القومى، والتوعية بمؤسسات الدولة المصرية والمشروعات الكبرى التى يتم تنفيذها فى المجالات المختلفة، ومفاهيم الحوكمة ومكافحة الفساد، فضلا عن المهارات الأساسية لاستخدام الحاسب الآلى.

وأضاف أن الخطة تضم أيضا تدريب الموظفين المرشحين على حزمة برامج الجدارات والتى تُبنى على أساس نتائج تقييم الجدارات السلوكية التى قامت بها وزارة التخطيط، وفى هذا الإطار تم الانتهاء من إعداد "كارت" تدريبى لكل موظف مرشح للانتقال، بحيث يكون التدريب مستجيبًا للاحتياجات من الجدارات السلوكية التى تم التقييم على أساسها، وعليه سيتم تدريب من يحتاج إلى جدارة معينة وفقًا للتقييم، وتشمل هذه الجدارات السلوكية كلا من: الدافعية للإنجاز، والاتزان الوجدانى، وفعالية الاتصال، وكفاءة التعامل مع الواقع، وكفاءة الأداء، والانفتاح على الخبرة، والثقة بالنفس، والعمل الجماعى، واتخاذ القرار، وإدارة الوقت.

وتشمل الخطة التدريبية أيضا حزمة البرامج التخصصية، حيث يتم تدريب كل مجموعة فى مجال عملها مثل الموارد البشرية، وتدريب العاملين بإدارة التعاقدات، وتدريب العاملين بالشؤون القانونية، ويتم التنسيق فى هذه البرامج مع الوزارات والأجهزة المعنية كل فيما يخصه، كما تشمل حزمة برامج التطبيقات من خلال تدريب عملى على كيفية إجادة استعمال التطبيقات المقرر تعميمها فى العاصمة الإدارية الجديدة بحيث يكون الموظفون المنتقلون على دراية كاملة قبل الانتقال بكيفية تشغيل واستخدام هذه البرامج.