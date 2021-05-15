مجمع البحوث يوضح حكم صيام الست من الشوال قبل قضاء ما مضى من رمضان

جدة - نرمين السيد - وشدد المجمع، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، على ضرورة التفرقة بين حالتين، الحالة الأولى، إمكان الجمع بين قضاء رمضان وصيام الست من شوال لأن قضاء رمضان وإن كان على التراخى عند كثير من الفقهاء، وأن صيام الست من شوال ووقته موسع طوال الشهر فيمكن الجمع بقضاء الفائت من رمضان، ثم صيام الست من شوال، وذلك لأن الواجب مقدم على النفل.
وأشار إلى أن الحالة الثانية، عدم إمكان الجمع بأن ضاق شوال وبقى منه ستة أيام لا تكفى لقضاء رمضان والستة من شوال، والمختار هنا تقديم صوم الست من شوال لأن الزمان صار مضيقا بالنسبة لصوم الستة من شوال بينما موسع لقضاء رمضان.
واستدل على ذلك بما ورد عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت "إن كان ليكون على الصيام من رمضان، فما استطيع أن أصومه حتى يأتى شعبان" صحيح ابن خزيمة.
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