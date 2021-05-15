المحافظ: أهالى الغربية نموذج للالتزام الوطنى بالإجراءات الاحترازية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية التى اتخذها مجلس الوزراء للوقاية من فيروس كورونا المستجد للحد من التجمعات حفاظا على صحتهم وسلامتهم، مشيرا إلى تنفيذ جميع الإجراءات الخاصة بغلق جميع المتنزهات والحدائق العامة، ومنع التجمعات نهائياً بالشوارع والميادين.





وقال المحافظ خلال جولته التفقدية بمدن المحافظة، إن أهالى الغربية نموذج للالتزام الوطنى بالإجراءات الاحترازية.

وفى سياق آخر، شدد محافظ الغربية على أنه لا تهاون مع أى محاولات للبناء المخالف والعشوائى والإزالة الفورية لأى تعديات، أو محاولات التعدى على أملاك الدولة، موضحا أنه تم إزالة 27 حالة تعد على الأراضى الزراعية فى المهد وأملاك الدولة.

وأكد استمرار المتابعة اليومية لرصد وتتبع أى حالة تعد على الأراضى الزراعية، واتخاذ جميع الإجراءات ضد المخالفين سواء بالبناء أو التشوين أو التجريف، والإبلاغ عنها والتصدى لها فى الحال وإزالتها فى مهدها حفاظا على الرقعة الزراعية.

وأضاف أن موجة الإزالات مستمرة لاسترداد أراضى الدولة، مؤكدا على التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة المعنية وقوات الأمن لتنفيذ وإزالة التعديات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بوقف أعمال البناء المخالف بدون ترخيص، وإزالة التعديات فى المهد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية.

من جانبه، قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إنه تم تحصين 122 ألف حيوان من الأبقار والأغنام، ضد مرضى الجلد العقدى، وجدرى الأغنام، وذلك منذ انطلاق الحملة القومية فى 3 أبريل الماضى وحتى اليوم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وناشد أنور، جميع المربين بأهمية التحصين للحيوانات، أهمية المشاركة لتقديم الحيوانات، مساعدة الأطباء البيطريين فى أداء واجبهم، والتحصين للحيوانات حفاظا عليها.