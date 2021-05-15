مصر ترسل سيارات إسعاف إلى غزة لنقل المصابين

قامت السلطات المصرية اليوم السبت، بفتح معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة لإدخال سيارات إسعاف إلى القطاع لنقل المصابين جراء القصف الإسرائيلي إلى المستشفيات المصرية.
ودخلت سيارات الإسعاف غزة من معبر رفح الذي تم إغلاقه لمدة 5 أيام بمناسبة عطلة عيد الفطر والعطلة الأسبوعية ومن المقرر إعادة فتحه يوم الإثنين.
وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية في مصر قالت في بيان الجمعة، إنه تم رفع درجة الاستعداد بثلاث منشآت صحية تابعة للهيئة، وذلك حال الاحتياج لمستشفيات إخلاء للجرحى والمصابين من غزة.
وأضاف البيان أنه تم تعليق إجازات عيد الفطر المبارك لبعض الأطباء والأطقم الطبية والتمريض بهذه المنشآت الطبية استعدادا لاستقبال القادمين من قطاع غزة للعلاج.
ومن جانبه، تقدّم سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح بالشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأجهزة المعنية ووزارة الصحة وأطقمها الطبية، لقرار فتح المستشفيات المصرية أبوابها لتلقي الجرحى.
وثمّن اللوح وقوف مصر بكافة مكوناتها بجانب الشعب الفلسطيني للعمل على إنقاذ حياة جرحى قطاع غزة، وتذليل كافة العقبات للتيسير على جرحى العدوان الإسرائيلي حتى يتعافوا والعودة للوطن بسلام.
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