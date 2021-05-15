/631051/معلق-مباراة-الاهلي-وصن-داونز-والقنوات-الناقلة

يخوض الأهلي مواجهة هامة أمام صن داونز في إطار منافسات ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي تقام بين الفريقين علي ملعب القاهرة الدولي مساء اليوم قبل أن تسافر بعثة المارد الأحمر لجنوب إفريقيا من أجل لقاء العودة والمقرر له يوم ٢٢ من الشهر الجاري، ويستعرض دوت الخليج القنوات الناقلة للقاء ومعلق مباراة اليوم.

وتقام المباراة بين الأهلي وصن داونز في إطار منافسات دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا في تمام التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة علي ملعب القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

وتبث شبكة قنوات bein sport 4 hd أحداث المباراة بين المارد الأحمر وصن داونز في تمام التاسعة من مساء اليوم علي ملعب القاهرة الدولي ضمن مواجهات ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا على أن يكون على محمد على معلق مباراة الأهلي و صن داونز.

ومن المقرر ان تشهد التشكيلة الرسمية للنادي الأهلي تغييرات عن المبارايات الماضية في البطولة المحلية علي أن يأتي الشكيل الرسمي للفريق كالتالي :

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - أيمن أشرف - بدر بانون - محمود وحيد.

خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد شريف - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر.

قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز بدوري أبطال إفريقيا

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.

خط الدفاع: بدر بانون ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف.

خط الوسط: أليو ديانج ومحمود كهربا ووليد سليمان وحسين الشحات وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي وأحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: مروان محسن - محمد شريف - والتر بواليا.

يذكر أن أخر مباراة للأهلي كانت أمام الزمالك والتي أنتهت بالتعادل الإيجابي لكل فريق في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.