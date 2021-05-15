يخوض الأهلي مباراة هامة أمام بطل جنوب إفريقيا في إطار منافسات دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي تقام في تمام التاسعة من مساء اليوم علي ملعب القاهرة الدولي، ويستعرض دوت الخليج قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز اليوم.

وشهدت قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز اليوم عودة جونيور أجاي جناح الفريق من جديد بعد تعافيه من الإصابة، واستمر غياب معلول منذ الإصابة أمام بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم.

قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز اليوم

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير. خط الدفاع: بدر بانون ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف.

خط الوسط: أليو ديانج ومحمود كهربا ووليد سليمان وحسين الشحات وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي وأحمد نبيل كوكا. خط الهجوم: مروان محسن - محمد شريف - والتر بواليا.

ومن المقررر ان تنطلق صافرة البداية بين الأهلي وصن داونز في في تمام التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة علي ملعب القاهرة الدولي في إطار منافسات دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي و صن داونز

وتنقل شبكة قنوات bein sport 4 hd مجريات اللقاء بين الأهلي وصن داونز والتي من المقرر أن تنطلق في تمام التاسعة من مساء اليوم علي ملعب القاهرة الدولي ضمن مواجهات ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.

وينوي موسيماني إجراء عدة تغييرات علي التشكيل الرسمي لمواجهة صن داونز عن التشكيل الرسمي امام الزمالك في المواجهة السابقة والتي أنتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي.

ومن المقرر ان يأتي التشكيل الرسمي كالتالي :

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - أيمن أشرف - بدر بانون - محمود وحيد.

خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد شريف - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر.