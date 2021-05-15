برسالة رومانسية..اليوتيوبر علي غزلان يعلن خطوبته على ملكة جمال مصر 2017

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/631059/برسالة-رومانسيةاليوتيوبر-علي-غزلان-يعلن-خطوبته-على-ملكة-جمال-مصر-2017
أعلن اليوتيوبر علي غزلان، خطوبته على ملكة جمال مصر 2017 فرح شعبان من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام حيث نشر مجموعة صور لهما معًا وأرفق عليها تعليق رومانسي.
دوت الخليج يرصد تعليق علي غزلان على خطوبته من فرح شعبان ملكة جمال مصر 2017، وصور خطبتهما التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
خطوبة علي غزلان على ملكة جمال مصر 2017
كتب علي غزلان على موقع انستجرام رسالة رومانسية لخطيبته، قائلًا: "رُبّ قدرٍ يُساق إليّنا خيرٌ من ألفِ حُلم.. كل انسان ليه ٢٤ قيراط ف حياته وأنا ربنا رزقني بيهم كلهم فيكي، من يوم ما شوفتك ما شوفتش غيرك.. كأن حياتى بدأت من النقطة دي.. كل حاجة فيا اتغيرت.. إبتديت أشوف كل حاجة بشكل مختلف.. إبتديت أعيش بجد.. حتى النفس اللى بتنفسه بقى ليه طعم تاني.. ازاى ده حصل وإمتى وليه ؟!.. معنديش تفسير غير انى بحبك.. بحبك كأني كنت تايه وفجأة وصلت".
وتابع غزلان رسالته: "أول ما قابلتك حسيت إني أخيرًا في المكان المناسب.. كنت بدور على الحب طول السنين اللي فاتت ولما قابلتك اكتشفت أني كنت بدور عليكي انتي.. كنت فاكر أني متأخر.. بس معاكي اكتشفت أن كل حاجة بتيجي في وقتها.. وأن المعجزة اللي عشت بطلبها من ربنا عشان تغير حياتي كانت (انتي)".
الجدير بالذكر أن علي غزلان، ارتبط عاطفيًا بفرح شعبان عقب انتهاء علاقته بالفنانة الشابة منة عرفة التي جمعتهما الكثير من الشائعات تفيد بقصة حب بينهم وانتظر الجميع إعلان خطوبتهما، ولكن انتهت علاقتهم بإلغاء متابعة كلًا منهما للآخر.
من هي فرح شعبان
فرح شعبان سفيرة النوايا الحسنة توّجت بملكة جمال مصر لعام 2017، حصدت اللقب من بين 22 متسابقة شاركن بالمسابقة، بعد اختيار لجنة المسابقة لها، سافرت إلى الصين، عقب التتويج باللقب، لتمثل مصر بمسابقة ملكة جمال العالم، لديها شعبية كبيرة حيث يصل متابعيها على موقع انستجرام إلى مايصل لنصف مليون متابع.
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