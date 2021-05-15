برسالة رومانسية..اليوتيوبر علي غزلان يعلن خطوبته على ملكة جمال مصر 2017

/631059/برسالة-رومانسيةاليوتيوبر-علي-غزلان-يعلن-خطوبته-على-ملكة-جمال-مصر-2017

أعلن اليوتيوبر علي غزلان، خطوبته على ملكة جمال مصر 2017 فرح شعبان من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام حيث نشر مجموعة صور لهما معًا وأرفق عليها تعليق رومانسي.

دوت الخليج يرصد تعليق علي غزلان على خطوبته من فرح شعبان ملكة جمال مصر 2017، وصور خطبتهما التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

خطوبة علي غزلان على ملكة جمال مصر 2017

كتب علي غزلان على موقع انستجرام رسالة رومانسية لخطيبته، قائلًا: "رُبّ قدرٍ يُساق إليّنا خيرٌ من ألفِ حُلم.. كل انسان ليه ٢٤ قيراط ف حياته وأنا ربنا رزقني بيهم كلهم فيكي، من يوم ما شوفتك ما شوفتش غيرك.. كأن حياتى بدأت من النقطة دي.. كل حاجة فيا اتغيرت.. إبتديت أشوف كل حاجة بشكل مختلف.. إبتديت أعيش بجد.. حتى النفس اللى بتنفسه بقى ليه طعم تاني.. ازاى ده حصل وإمتى وليه ؟!.. معنديش تفسير غير انى بحبك.. بحبك كأني كنت تايه وفجأة وصلت".

وتابع غزلان رسالته: "أول ما قابلتك حسيت إني أخيرًا في المكان المناسب.. كنت بدور على الحب طول السنين اللي فاتت ولما قابلتك اكتشفت أني كنت بدور عليكي انتي.. كنت فاكر أني متأخر.. بس معاكي اكتشفت أن كل حاجة بتيجي في وقتها.. وأن المعجزة اللي عشت بطلبها من ربنا عشان تغير حياتي كانت (انتي)".

الجدير بالذكر أن علي غزلان، ارتبط عاطفيًا بفرح شعبان عقب انتهاء علاقته بالفنانة الشابة منة عرفة التي جمعتهما الكثير من الشائعات تفيد بقصة حب بينهم وانتظر الجميع إعلان خطوبتهما، ولكن انتهت علاقتهم بإلغاء متابعة كلًا منهما للآخر.

من هي فرح شعبان

فرح شعبان سفيرة النوايا الحسنة توّجت بملكة جمال مصر لعام 2017، حصدت اللقب من بين 22 متسابقة شاركن بالمسابقة، بعد اختيار لجنة المسابقة لها، سافرت إلى الصين، عقب التتويج باللقب، لتمثل مصر بمسابقة ملكة جمال العالم، لديها شعبية كبيرة حيث يصل متابعيها على موقع انستجرام إلى مايصل لنصف مليون متابع.